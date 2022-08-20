Работа для девушек в Дубае 🇦🇪 Вакансии 2020

ОАЭ-ДУБАЙ! ГОНКОНГ! ТУРЦИЯ! ЛИВАН! ТУРЫ ОТ ПОТОКА ДО ВИП-КЛИЕНТОВ!



ТУРЫ НА ВОСТОК. ОТ ПОТОКА ДО ВИП КЛИЕНТОВ.

🍒ОАЭ — ДУБАЙ🍒ГОНКОНГ 🍒ТУРЦИЯ🍒ЛИВАН🍒

🇦🇪ОАЭ. ДУБАЙ◦ ПРАЙС ОТ 500 до 3000 ДИХРАМ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ.◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ◦ ПРОЖИВАНИЕ В ШИКАРНЫХ АПАРТАМЕНТАХ В НОВОМ ЖК, МЕНЕДЖЕР С ВАМИ НЕ ЖИВЁТ.◦ ОТ 4 РАБОТ В ДЕНЬ МИНИМУМ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕАЛЬНО ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ

🇭🇰ГОНКОНГ◦ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ! ВООБЩЕ! ВСЕ ГОСТИ ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТЫ◦ ПРАЙС ОТ 380 до 1300 ДОЛЛАРОВ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ◦ РАБОТА 60/40, ГДЕ 60—ДЕВУШКЕ ◦ РАБОТА ПО ФЕЙКАМ◦ РАБОТЫ МНОГО!

🇹🇷ТУРЦИЯ◦ ЕСТЬ И ПОТОК И СПОКОЙНАЯ РАБОТА◦ НО РАБОТА СТАБИЛЬНА И ЕСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД◦ РАБОТА БЕЗ РЕКЛАМ, ТОЛЬКО С ПОСТАМИ◦ НУЖНЫ ВСЕГДА РАЗНЫЕ ТИПАЖИ ДЕВУШЕК

🇱🇧ЛИВАН◦ БЕЙРУТ◦ ПРАЙС ОТ 100 до 1000 ДОЛЛАРОВ — УЗНАВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА!◦ В ДЕНЬ МИНИМУМ 5 РАБОТ◦ ДЕВОЧКИ, НЕ НУЖНО НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОЙ СТРАНЕ — ТАМ АБСОЛЮТНО