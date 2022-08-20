Работа для девушек в Дубае 🇦🇪 Вакансии 2020

Топовые темы в Дубай
Приглашаю девушек к сотрудничеству в городе Дубай
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#VIP_клиенты #Вечеринки #высокий_заработок #Дубай #Темы #Эскорт
monikazolotareva
Приглашаю девушек к сотрудничеству в городе Дубай
📌Только проверенные клиенты вип сегмента
📌Высокие бюджеты
📌Заработок от 1000$ за сутки
📌Удобный, гибкий график
📌Щедрый чай и подарки
https://wa.me/37281048843
#ОАЕ
#VIP_клиенты #Вечеринки #высокий_заработок #Дубай #Темы #Эскорт
monikazolotareva
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Приглашаем девушек в Дубай
Тебе уже есть 18?Супер!
Представь себе своё будущее: красивый дом на берегу моря или красивые апартаменты с видом на море, комфорт, отдых на дорогих курортах несколько раз в год, любимые покупки, какие захочешь и просто кайфовая жизнь!
Сейчас в настоящем ты сможешь обеспечить своё роскошное будущее! И, безусловно, приятно жить сейчас!
Приглашаем красивых девушек 18-30 лет в богатейший Дубай!
Кайфуешь от клубных вечеринок? Приезжай и зарабатывай в своё удовольствие сколько захочешь!
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.
Есть кредитация. Тебя встретят в аэропорту!
Клиенты — богатые успешные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки.
Проживание на комфортных апартаментах. Фитнес и бассейн бесплатно. Поблизости море.
Высокие заработки! 10 000 — 50 000$ за тур плюс допы и чаевые. Ежедневные выплаты наличными!
Гарантируем безопасность и конфиденциальность работы.
Опытные менеджеры. Отличное отношение к каждой девушке.
С нами у тебя всё
Тебе уже есть 18?Супер!
Представь себе своё будущее: красивый дом на берегу моря или красивые апартаменты с видом на море, комфорт, отдых на дорогих курортах несколько раз в год, любимые покупки, какие захочешь и просто кайфовая жизнь!
Сейчас в настоящем ты сможешь обеспечить своё роскошное будущее! И, безусловно, приятно жить сейчас!
Приглашаем красивых девушек 18-30 лет в богатейший Дубай!
Кайфуешь от клубных вечеринок? Приезжай и зарабатывай в своё удовольствие сколько захочешь!
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.
Есть кредитация. Тебя встретят в аэропорту!
Клиенты — богатые успешные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки.
Проживание на комфортных апартаментах. Фитнес и бассейн бесплатно. Поблизости море.
Высокие заработки! 10 000 — 50 000$ за тур плюс допы и чаевые. Ежедневные выплаты наличными!
Гарантируем безопасность и конфиденциальность работы.
Опытные менеджеры. Отличное отношение к каждой девушке.
С нами у тебя всё
Приглашаем девушек в Дубай
Тебе уже есть 18?Супер!
Представь себе своё будущее: красивый дом на берегу моря или красивые апартаменты с видом на море, комфорт, отдых на дорогих курортах несколько раз в год, любимые покупки, какие захочешь и просто кайфовая жизнь!
Сейчас в настоящем ты сможешь обеспечить своё роскошное будущее! И, безусловно, приятно жить сейчас!
Приглашаем красивых девушек 18-30 лет в богатейший Дубай!
Кайфуешь от клубных вечеринок? Приезжай и зарабатывай в своё удовольствие сколько захочешь!
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.
Есть кредитация. Тебя встретят в аэропорту!
Клиенты — богатые успешные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки.
Проживание на комфортных апартаментах. Фитнес и бассейн бесплатно. Поблизости море.
Высокие заработки! 10 000 — 50 000$ за тур плюс допы и чаевые. Ежедневные выплаты наличными!
Гарантируем безопасность и конфиденциальность работы.
Опытные менеджеры. Отличное отношение к каждой девушке.
С нами у тебя всё
Тебе уже есть 18?Супер!
Представь себе своё будущее: красивый дом на берегу моря или красивые апартаменты с видом на море, комфорт, отдых на дорогих курортах несколько раз в год, любимые покупки, какие захочешь и просто кайфовая жизнь!
Сейчас в настоящем ты сможешь обеспечить своё роскошное будущее! И, безусловно, приятно жить сейчас!
Приглашаем красивых девушек 18-30 лет в богатейший Дубай!
Кайфуешь от клубных вечеринок? Приезжай и зарабатывай в своё удовольствие сколько захочешь!
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.
Есть кредитация. Тебя встретят в аэропорту!
Клиенты — богатые успешные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки.
Проживание на комфортных апартаментах. Фитнес и бассейн бесплатно. Поблизости море.
Высокие заработки! 10 000 — 50 000$ за тур плюс допы и чаевые. Ежедневные выплаты наличными!
Гарантируем безопасность и конфиденциальность работы.
Опытные менеджеры. Отличное отношение к каждой девушке.
С нами у тебя всё
Приглашаем девушек в Дубай
Тебе уже есть 18?Супер!
Представь себе своё будущее: красивый дом на берегу моря или красивые апартаменты с видом на море, комфорт, отдых на дорогих курортах несколько раз в год, любимые покупки, какие захочешь и просто кайфовая жизнь!
Сейчас в настоящем ты сможешь обеспечить своё роскошное будущее! И, безусловно, приятно жить сейчас!
Приглашаем красивых девушек 18-30 лет в богатейший Дубай!
Кайфуешь от клубных вечеринок? Приезжай и зарабатывай в своё удовольствие сколько захочешь!
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.
Есть кредитация. Тебя встретят в аэропорту!
Клиенты — богатые успешные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки.
Проживание на комфортных апартаментах. Фитнес и бассейн бесплатно. Поблизости море.
Высокие заработки! 10 000 — 50 000$ за тур плюс допы и чаевые. Ежедневные выплаты наличными!
Гарантируем безопасность и конфиденциальность работы.
Опытные менеджеры. Отличное отношение к каждой девушке.
С нами у тебя всё
Тебе уже есть 18?Супер!
Представь себе своё будущее: красивый дом на берегу моря или красивые апартаменты с видом на море, комфорт, отдых на дорогих курортах несколько раз в год, любимые покупки, какие захочешь и просто кайфовая жизнь!
Сейчас в настоящем ты сможешь обеспечить своё роскошное будущее! И, безусловно, приятно жить сейчас!
Приглашаем красивых девушек 18-30 лет в богатейший Дубай!
Кайфуешь от клубных вечеринок? Приезжай и зарабатывай в своё удовольствие сколько захочешь!
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.
Есть кредитация. Тебя встретят в аэропорту!
Клиенты — богатые успешные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки.
Проживание на комфортных апартаментах. Фитнес и бассейн бесплатно. Поблизости море.
Высокие заработки! 10 000 — 50 000$ за тур плюс допы и чаевые. Ежедневные выплаты наличными!
Гарантируем безопасность и конфиденциальность работы.
Опытные менеджеры. Отличное отношение к каждой девушке.
С нами у тебя всё
Дубай- богатейших город в Эмиратах.Ждем девушек славянской внешности.!
доходный тур в Дубай,работа есть всегда ( не клуб) Работа в апартаментах и на выезд. (На выезд возит водитель)Тур месяц.
Проживание в элитном районе Дубая. В комнате по две девушки.Есть бассейн и тренажёрный зал. Работа 50/50 дополнительные услуги ваши. Оплата за месяц (апартаменты,питания,расходники,водитель,реклама)1000$.
30мин-140$
1час-220$-270$
1час выезд-300$
Ночь-800$-1000$
Работа есть всегда.
Паспорт всегда при вас.
Агентство с отличной репутацией в рейтинге проверенных » Ферма»
Кредитация рассматривается.
Пишите ,ответим на все вопросы.
Whatsapp
+79169557398
Telegram
+971586173637
@Lina2520
#Азия #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовкая_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Эскорт
Lina
доходный тур в Дубай,работа есть всегда ( не клуб) Работа в апартаментах и на выезд. (На выезд возит водитель)Тур месяц.
Проживание в элитном районе Дубая. В комнате по две девушки.Есть бассейн и тренажёрный зал. Работа 50/50 дополнительные услуги ваши. Оплата за месяц (апартаменты,питания,расходники,водитель,реклама)1000$.
30мин-140$
1час-220$-270$
1час выезд-300$
Ночь-800$-1000$
Работа есть всегда.
Паспорт всегда при вас.
Агентство с отличной репутацией в рейтинге проверенных » Ферма»
Кредитация рассматривается.
Пишите ,ответим на все вопросы.
+79169557398
Telegram
+971586173637
@Lina2520
#Азия #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовкая_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Эскорт
Lina
ОАЭ-ДУБАЙ! ГОНКОНГ! ТУРЦИЯ! ЛИВАН! ТУРЫ ОТ ПОТОКА ДО ВИП-КЛИЕНТОВ!
ТУРЫ НА ВОСТОК. ОТ ПОТОКА ДО ВИП КЛИЕНТОВ.
🍒ОАЭ — ДУБАЙ🍒ГОНКОНГ 🍒ТУРЦИЯ🍒ЛИВАН🍒
🇦🇪ОАЭ. ДУБАЙ◦ ПРАЙС ОТ 500 до 3000 ДИХРАМ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ.◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ◦ ПРОЖИВАНИЕ В ШИКАРНЫХ АПАРТАМЕНТАХ В НОВОМ ЖК, МЕНЕДЖЕР С ВАМИ НЕ ЖИВЁТ.◦ ОТ 4 РАБОТ В ДЕНЬ МИНИМУМ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕАЛЬНО ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
🇭🇰ГОНКОНГ◦ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ! ВООБЩЕ! ВСЕ ГОСТИ ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТЫ◦ ПРАЙС ОТ 380 до 1300 ДОЛЛАРОВ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ◦ РАБОТА 60/40, ГДЕ 60—ДЕВУШКЕ ◦ РАБОТА ПО ФЕЙКАМ◦ РАБОТЫ МНОГО!
🇹🇷ТУРЦИЯ◦ ЕСТЬ И ПОТОК И СПОКОЙНАЯ РАБОТА◦ НО РАБОТА СТАБИЛЬНА И ЕСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД◦ РАБОТА БЕЗ РЕКЛАМ, ТОЛЬКО С ПОСТАМИ◦ НУЖНЫ ВСЕГДА РАЗНЫЕ ТИПАЖИ ДЕВУШЕК
🇱🇧ЛИВАН◦ БЕЙРУТ◦ ПРАЙС ОТ 100 до 1000 ДОЛЛАРОВ — УЗНАВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА!◦ В ДЕНЬ МИНИМУМ 5 РАБОТ◦ ДЕВОЧКИ, НЕ НУЖНО НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОЙ СТРАНЕ — ТАМ АБСОЛЮТНО
ТУРЫ НА ВОСТОК. ОТ ПОТОКА ДО ВИП КЛИЕНТОВ.
🍒ОАЭ — ДУБАЙ🍒ГОНКОНГ 🍒ТУРЦИЯ🍒ЛИВАН🍒
🇦🇪ОАЭ. ДУБАЙ◦ ПРАЙС ОТ 500 до 3000 ДИХРАМ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ.◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ◦ ПРОЖИВАНИЕ В ШИКАРНЫХ АПАРТАМЕНТАХ В НОВОМ ЖК, МЕНЕДЖЕР С ВАМИ НЕ ЖИВЁТ.◦ ОТ 4 РАБОТ В ДЕНЬ МИНИМУМ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕАЛЬНО ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
🇭🇰ГОНКОНГ◦ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ! ВООБЩЕ! ВСЕ ГОСТИ ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТЫ◦ ПРАЙС ОТ 380 до 1300 ДОЛЛАРОВ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ◦ РАБОТА 60/40, ГДЕ 60—ДЕВУШКЕ ◦ РАБОТА ПО ФЕЙКАМ◦ РАБОТЫ МНОГО!
🇹🇷ТУРЦИЯ◦ ЕСТЬ И ПОТОК И СПОКОЙНАЯ РАБОТА◦ НО РАБОТА СТАБИЛЬНА И ЕСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД◦ РАБОТА БЕЗ РЕКЛАМ, ТОЛЬКО С ПОСТАМИ◦ НУЖНЫ ВСЕГДА РАЗНЫЕ ТИПАЖИ ДЕВУШЕК
🇱🇧ЛИВАН◦ БЕЙРУТ◦ ПРАЙС ОТ 100 до 1000 ДОЛЛАРОВ — УЗНАВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА!◦ В ДЕНЬ МИНИМУМ 5 РАБОТ◦ ДЕВОЧКИ, НЕ НУЖНО НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОЙ СТРАНЕ — ТАМ АБСОЛЮТНО
Эскорт работа для девушек.
Приглашаем на эскорт работу сексуальных девушек 18-30 лет.
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.
Заработок от 15 000 до 50 000 €/$ за тур и более. Работа 50/50% с агентством, допы, чай и подарки полностью твои.
Отличное отношение к каждой девушке.
Опытные менеджеры и операторы в каждом туре.
Большой выбор стран эскорта на твой вкус и желание.
Комфортное проживание на красивых рабочих апартаментах или отелях 4-5*.
Клиенты — богатые влиятельные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки, и любовь.
Прекрасные отзывы работающих девушек.
Высокие кассы ежедневно 1000-3000€/$. Ежедневные выплаты наличными. Работа по высокому прайсу.
Полная безопасность и конфиденциальность работы.
Работа по проф фото, фото с телефона отличного качества, красивым селфи.
Пиши и приезжай! Telegram — @Babybestlife, Whats App +79211777495.
#ОАЭ
#Модель
Money
Приглашаем на эскорт работу сексуальных девушек 18-30 лет.
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.
Заработок от 15 000 до 50 000 €/$ за тур и более. Работа 50/50% с агентством, допы, чай и подарки полностью твои.
Отличное отношение к каждой девушке.
Опытные менеджеры и операторы в каждом туре.
Большой выбор стран эскорта на твой вкус и желание.
Комфортное проживание на красивых рабочих апартаментах или отелях 4-5*.
Клиенты — богатые влиятельные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки, и любовь.
Прекрасные отзывы работающих девушек.
Высокие кассы ежедневно 1000-3000€/$. Ежедневные выплаты наличными. Работа по высокому прайсу.
Полная безопасность и конфиденциальность работы.
Работа по проф фото, фото с телефона отличного качества, красивым селфи.
Пиши и приезжай! Telegram — @Babybestlife, Whats App +79211777495.
#ОАЭ
#Модель
Money
Ошеломительный тур в сказочный Дубай
🍉🍋🍉🍋🍉🍋🍉🍋
WORK IN DUBAI
ОАЭ, Дубай🇦🇪
💵💵💵💵💵💵💵💵
💵💵💵💵💵💵💵💵
Проживание в апартаментах, в 10 минутах пешком от пляжа
3000 aed=800$ в месяц.
В стоимость проживания ходит уборка, стирка, питание,, горничная, повар.
💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵
Работа только по базе постоянных проверенных клиентов. Часто только только Outcall.
💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵
Работа Incall & outcall в аппартаменты. И из клуба.
1 — 2 часа — 400$
2-3 часа — 500$
3-4 часа — 600$
Ночь — от 700$
Доход 50/50%
💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев.
Если работа на 3 месяца, обратно билет покупает работодатель.
График работы с 20:00 до 03:00. График индивидуальный, могут быть заказы также днём ☀️
Остальное время считается личным! Выход в город в своё время свободный.
💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵
🍉🍋🍉🍋🍉🍋🍉🍋
Все Допы вы забираете себе. Цены на них устанавливаете тоже сами. Делим только классику с защитой.
🍉🍋🍉🍋🍉🍋🍉🍋🍉🍋
Работы много! Ждем адекватных,ухоженых девушек!
Watsapp
https://wa.me/+971589155200
Telegram
🍉🍋🍉🍋🍉🍋🍉🍋
WORK IN DUBAI
ОАЭ, Дубай🇦🇪
💵💵💵💵💵💵💵💵
💵💵💵💵💵💵💵💵
Проживание в апартаментах, в 10 минутах пешком от пляжа
3000 aed=800$ в месяц.
В стоимость проживания ходит уборка, стирка, питание,, горничная, повар.
💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵
Работа только по базе постоянных проверенных клиентов. Часто только только Outcall.
💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵
Работа Incall & outcall в аппартаменты. И из клуба.
1 — 2 часа — 400$
2-3 часа — 500$
3-4 часа — 600$
Ночь — от 700$
Доход 50/50%
💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵
Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев.
Если работа на 3 месяца, обратно билет покупает работодатель.
График работы с 20:00 до 03:00. График индивидуальный, могут быть заказы также днём ☀️
Остальное время считается личным! Выход в город в своё время свободный.
💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵
🍉🍋🍉🍋🍉🍋🍉🍋
Все Допы вы забираете себе. Цены на них устанавливаете тоже сами. Делим только классику с защитой.
🍉🍋🍉🍋🍉🍋🍉🍋🍉🍋
Работы много! Ждем адекватных,ухоженых девушек!
Watsapp
https://wa.me/+971589155200
Telegram
ДУБАЙ. УСЛОВИЯ VIP УРОВНЯ!
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⭐️ НЕТ КАРАНТИНА, НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВОБОДНЫЙ ВЪЕЗД ПО БЕЗВИЗУ ДЛЯ РФ 🇷🇺, УКРАИНА 🇺🇦, КАЗАХСТАН 🇰🇿
ТРЕБУЮТСЯ ДЕВУШКИ ТОЛЬКО СЛАВЯНСКОЙ ВНЕШНОСТИ!
💶РАБОТАЕМ 60/40 ‼️ 60% ДЕВОЧКЕ‼️
⭐️ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ В ДУБАИ 😊
⭐️ЕСЛИ ВЫ УЖЕ В ДУБАИ, ПОПАЛИ В ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ, ПИШИТЕ!
🎀Дeвушки славянский типаж🌂
🎀Вoзрacт oт 18 до 30 и можно без опыта
🎀Ежедневные выплaты
🎀Встреча в аэропорту
🎀Проживание в шикарных апартаментах (фото по запросу)
🎀Абсолютная безопасность и конфиденциальность
🎀Всe дoкумeнты и билeты всeгда на руках
🎀Пoлнaя пoддeржкa нa прoтяжeнии всегo турa
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. Ватсапп, вайбер +201066437962
#Азия #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовкая_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Эскорт
Luca
🇦🇪DUBAI🇦🇪DUBAI🇦🇪DUBAI🇦🇪
⭐️ НЕТ КАРАНТИНА, НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВОБОДНЫЙ ВЪЕЗД ПО БЕЗВИЗУ ДЛЯ РФ 🇷🇺, УКРАИНА 🇺🇦, КАЗАХСТАН 🇰🇿
ТРЕБУЮТСЯ ДЕВУШКИ ТОЛЬКО СЛАВЯНСКОЙ ВНЕШНОСТИ!
💶РАБОТАЕМ 60/40 ‼️ 60% ДЕВОЧКЕ‼️
⭐️ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ В ДУБАИ 😊
⭐️ЕСЛИ ВЫ УЖЕ В ДУБАИ, ПОПАЛИ В ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ, ПИШИТЕ!
🎀Дeвушки славянский типаж🌂
🎀Вoзрacт oт 18 до 30 и можно без опыта
🎀Ежедневные выплaты
🎀Встреча в аэропорту
🎀Проживание в шикарных апартаментах (фото по запросу)
🎀Абсолютная безопасность и конфиденциальность
🎀Всe дoкумeнты и билeты всeгда на руках
🎀Пoлнaя пoддeржкa нa прoтяжeнии всегo турa
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. Ватсапп, вайбер +201066437962
#Азия #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовкая_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Эскорт
Luca
Приглашаем девушек в Дубай
Тебе уже есть 18?Супер!Представь себе своё будущее: красивый дом на берегу моря или красивые апартаменты с видом на море, комфорт, отдых на дорогих курортах несколько раз в год, любимые покупки, какие захочешь и просто кайфовая жизнь!
Сейчас в настоящем ты сможешь обеспечить своё роскошное будущее! И, безусловно, приятно жить сейчас!
Приглашаем красивых девушек 18-30 лет в богатейший Дубай!
Приезжай и зарабатывай в своё удовольствие сколько захочешь!Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.Есть кредитация. Тебя встретят в аэропорту!Клиенты — богатые успешные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки, и любовь.
Проживание на комфортных апартаментах. Фитнес и бассейн бесплатно. Поблизости море.
Высокие заработки! 10 000 — 50 000$ за тур плюс допы и чаевые. Ежедневные выплаты наличными!Гарантируем безопасность и конфиденциальность работы.
Опытные менеджеры. Отличное отношение к каждой девушке.
С нами у тебя всё прекрасно получится!Пиши и
Тебе уже есть 18?Супер!Представь себе своё будущее: красивый дом на берегу моря или красивые апартаменты с видом на море, комфорт, отдых на дорогих курортах несколько раз в год, любимые покупки, какие захочешь и просто кайфовая жизнь!
Сейчас в настоящем ты сможешь обеспечить своё роскошное будущее! И, безусловно, приятно жить сейчас!
Приглашаем красивых девушек 18-30 лет в богатейший Дубай!
Приезжай и зарабатывай в своё удовольствие сколько захочешь!Эскорт туры от 21 дней до 3х месяцев и более.Есть кредитация. Тебя встретят в аэропорту!Клиенты — богатые успешные мужчины. Бывают и щедрые чаевые, и дорогие подарки, и любовь.
Проживание на комфортных апартаментах. Фитнес и бассейн бесплатно. Поблизости море.
Высокие заработки! 10 000 — 50 000$ за тур плюс допы и чаевые. Ежедневные выплаты наличными!Гарантируем безопасность и конфиденциальность работы.
Опытные менеджеры. Отличное отношение к каждой девушке.
С нами у тебя всё прекрасно получится!Пиши и
Работа в Дубае ночной клуб
🇦🇪🇦🇪🇦🇪ОАЭ🇦🇪🇦🇪🇦🇪
Зачем сидеть ждать в 4 стенах в отеле или в апартаментах , когда можно совместить приятный отдых в клубе с работой!
Клиента видите вживую , и перед выездом общаетесь с ним !
Телеграмм: @work_girlss
Наша группа: https://t.me/+GHmDr4LjqqEyZTNi
Дорогие девушки,приветствую вас 🌸🙋♀️
Меня зовут Лейла , я сама лично работала и работаю , все прошла на себе , и теперь помогаю вам обрести финансовую независимость и завести хорошие связи!
Предлагаю вам проверенное место с хорошими условиями для жизни и с хорошим работодателем 💓
❗️❗️ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ❗️❗️
ОТЗЫВЫ видео жилья все имеется , за подробностями в личку 😊
Вы кардинально измените свою жизнь, получите возможность познакомиться с успешными и интересными мужчинами. 👱🏻♂️Заведете полезные знакомства и связи, 📱откроете невообразимые горизонты в новую жизнь! 🌁Обретете финансовую и личную независимость, 💵и все это просто за то, что вы молоды, красивы и умеете грамотно себя преподнести.
🇦🇪🇦🇪ДУБАЙ
🇦🇪🇦🇪🇦🇪ОАЭ🇦🇪🇦🇪🇦🇪
Зачем сидеть ждать в 4 стенах в отеле или в апартаментах , когда можно совместить приятный отдых в клубе с работой!
Клиента видите вживую , и перед выездом общаетесь с ним !
Телеграмм: @work_girlss
Наша группа: https://t.me/+GHmDr4LjqqEyZTNi
Дорогие девушки,приветствую вас 🌸🙋♀️
Меня зовут Лейла , я сама лично работала и работаю , все прошла на себе , и теперь помогаю вам обрести финансовую независимость и завести хорошие связи!
Предлагаю вам проверенное место с хорошими условиями для жизни и с хорошим работодателем 💓
❗️❗️ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ❗️❗️
ОТЗЫВЫ видео жилья все имеется , за подробностями в личку 😊
Вы кардинально измените свою жизнь, получите возможность познакомиться с успешными и интересными мужчинами. 👱🏻♂️Заведете полезные знакомства и связи, 📱откроете невообразимые горизонты в новую жизнь! 🌁Обретете финансовую и личную независимость, 💵и все это просто за то, что вы молоды, красивы и умеете грамотно себя преподнести.
🇦🇪🇦🇪ДУБАЙ
Топ ТУРЫ От ВЕДУЩИХ АГЕНСТВ МИРА .20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
ОТКРЫТ НАБОР В МЕСТА ПРОВЕРЕННЫЕ ТЫСЯЧАМИ ДЕВУШЕК, ТОП МЕСТА.
ТОП-ТУРЫ:
ИТАЛИЯ
ИЗРАИЛЬ
ДУБАЙ
КРЫМ
ФРАНЦИИ
ЛОНДОН
ТУРЦИЯ
ИСПАНИИ
ЛАТВИИ
ЛИТВА
СЕРБИИ
АРМЕНИИ
АМЕРИКА
ГРЕЦИЯ
ШВЕЙЦАРИИ
ШВЕЦИЯ
ИОРДАНИЯ
КАТАР
Мы даем:
1⃣ КРЕДИТАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ
2⃣ ВЫЕЗД С ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
3⃣ БЕЗОПАСТНЫЕ МЕСТА
4️⃣ВСЕ 50/50
5️⃣ ВАША СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ ,ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ
6️⃣КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАСПИСАН, ЗАРАБОТОК ОТ 1000€ЧИСТЫМИ
Вы найдете меня ниже
Ватсап,телеграмм:
+393510459317
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Tutvse2000
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Ватсап,телеграмм:
+393510459317
#Австрия #Азия #Англия #Афганистан #Бахрейн #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Израиль #Индия #Иордания #Испания #Италия #Катар #Кипр #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Литва #Люксембург #Малайзия #Мальдивы #Монако #Норвегия #ОАЭ #Саудовкая_Аравия #Сингапур #Таиланд #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
Tutvse2000
ОАЭ-ДУБАЙ! ГОНКОНГ! ТУРЦИЯ! ЛИВАН! ТУРЫ ОТ ПОТОКА ДО ВИП-КЛИЕНТОВ!
ТУРЫ НА ВОСТОК. ОТ ПОТОКА ДО ВИП КЛИЕНТОВ.
🍒ОАЭ – ДУБАЙ🍒ГОНКОНГ 🍒ТУРЦИЯ🍒ЛИВАН🍒
🇦🇪ОАЭ. ДУБАЙ◦ ПРАЙС ОТ 500 до 3000 ДИХРАМ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ.◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ◦ ПРОЖИВАНИЕ В ШИКАРНЫХ АПАРТАМЕНТАХ В НОВОМ ЖК, МЕНЕДЖЕР С ВАМИ НЕ ЖИВЁТ.◦ ОТ 4 РАБОТ В ДЕНЬ МИНИМУМ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕАЛЬНО ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
🇭🇰ГОНКОНГ◦ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ! ВООБЩЕ! ВСЕ ГОСТИ ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТЫ◦ ПРАЙС ОТ 380 до 1300 ДОЛЛАРОВ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ◦ РАБОТА 60/40, ГДЕ 60—ДЕВУШКЕ ◦ РАБОТА ПО ФЕЙКАМ◦ РАБОТЫ МНОГО!
🇹🇷ТУРЦИЯ◦ ЕСТЬ И ПОТОК И СПОКОЙНАЯ РАБОТА◦ НО РАБОТА СТАБИЛЬНА И ЕСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД◦ РАБОТА БЕЗ РЕКЛАМ, ТОЛЬКО С ПОСТАМИ◦ НУЖНЫ ВСЕГДА РАЗНЫЕ ТИПАЖИ ДЕВУШЕК
🇱🇧ЛИВАН◦ БЕЙРУТ◦ ПРАЙС ОТ 100 до 1000 ДОЛЛАРОВ – УЗНАВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА!◦ В ДЕНЬ МИНИМУМ 5 РАБОТ◦ ДЕВОЧКИ, НЕ НУЖНО НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОЙ СТРАНЕ – ТАМ АБСОЛЮТНО
ТУРЫ НА ВОСТОК. ОТ ПОТОКА ДО ВИП КЛИЕНТОВ.
🍒ОАЭ – ДУБАЙ🍒ГОНКОНГ 🍒ТУРЦИЯ🍒ЛИВАН🍒
🇦🇪ОАЭ. ДУБАЙ◦ ПРАЙС ОТ 500 до 3000 ДИХРАМ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ.◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ◦ ПРОЖИВАНИЕ В ШИКАРНЫХ АПАРТАМЕНТАХ В НОВОМ ЖК, МЕНЕДЖЕР С ВАМИ НЕ ЖИВЁТ.◦ ОТ 4 РАБОТ В ДЕНЬ МИНИМУМ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕАЛЬНО ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
🇭🇰ГОНКОНГ◦ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ! ВООБЩЕ! ВСЕ ГОСТИ ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТЫ◦ ПРАЙС ОТ 380 до 1300 ДОЛЛАРОВ. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛУГ И КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ◦ РАБОТА 60/40, ГДЕ 60—ДЕВУШКЕ ◦ РАБОТА ПО ФЕЙКАМ◦ РАБОТЫ МНОГО!
🇹🇷ТУРЦИЯ◦ ЕСТЬ И ПОТОК И СПОКОЙНАЯ РАБОТА◦ НО РАБОТА СТАБИЛЬНА И ЕСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД◦ РАБОТА БЕЗ РЕКЛАМ, ТОЛЬКО С ПОСТАМИ◦ НУЖНЫ ВСЕГДА РАЗНЫЕ ТИПАЖИ ДЕВУШЕК
🇱🇧ЛИВАН◦ БЕЙРУТ◦ ПРАЙС ОТ 100 до 1000 ДОЛЛАРОВ – УЗНАВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ◦ ИНКОЛЛ И АУТКОЛЛ ◦ ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА!◦ В ДЕНЬ МИНИМУМ 5 РАБОТ◦ ДЕВОЧКИ, НЕ НУЖНО НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОЙ СТРАНЕ – ТАМ АБСОЛЮТНО
высокоплачиваемая работа для девушек в Дубае
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем.
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем.
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
высокоплачиваемая работа для девушек в Дубае
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем.
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем.
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
высокоплачиваемая работа для девушек в Дубае
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем.
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем.
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
высокоплачиваемая работа для девушек в Дубае
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем.
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем.
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
высокоплачиваемая работа для девушек в Дубае
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем. отсутствие системы штрафов. whatsappvibertelegramm +380508086490
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
Милые красавицы! С нашим агентством Ваши мечты воплощаются в реальность. Опыт работы на рынке Эмиратов 20 лет и в нашем агентстве всегда выгодно работать. Апартаменты предоставляем в самом элитном районе Дубая-Дубай-Марина под домом пляж, в доме бассейн и спортзал. Большая база постоянных клиентов. Опытные менеджера-профессионалы и всегда много работы. Отсутствие системы штрафов. Знание английского не обязательно. Предоставляю актуальные живые отзывы. В свободное время шоппинг, экскурсии, пляж или отдых на Ваше усмотрение. Цены Вас приятно удивят +чаевые и за доп. услуги остаются у Вас на руках полностью. кредитуем. отсутствие системы штрафов. whatsappvibertelegramm +380508086490
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
массажистки в СПА-салон в Дубай
Милые девушки,наши щедрые клиенты ждут вас. В салон в деловом центре Дубая требуются сотрудницы с опытом и без. Обучаем всех желающих и кредитуем поездку. Предоставляем жилье на Дубай-Марине в 100 метрах от пляжа в элитном комплексе,с гувернанткой. Трансфер,оплата ежедневно. Знание английского языка не требуется. Высокий доход и гибкий график работы с выходными. Высокий ценник,хорошие чаевые и полная безопасность. Отсутствие системы штрафов. whatsappvibertelegram +380508086490
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
Милые девушки,наши щедрые клиенты ждут вас. В салон в деловом центре Дубая требуются сотрудницы с опытом и без. Обучаем всех желающих и кредитуем поездку. Предоставляем жилье на Дубай-Марине в 100 метрах от пляжа в элитном комплексе,с гувернанткой. Трансфер,оплата ежедневно. Знание английского языка не требуется. Высокий доход и гибкий график работы с выходными. Высокий ценник,хорошие чаевые и полная безопасность. Отсутствие системы штрафов. whatsappvibertelegram +380508086490
#ОАЭ
#Эскорт
cindubai
Работа для девочек.Тур в Италию!
Милые девочки, работа для Вас
Открыт Набор в Италию
Агентство”BEAUTIFUL LIFE” Приглашаем в Италию Страну Любви/Страну Денег/Страну Возможностей
✨ Лучшие условия . ОТ 400 Евро в день . Работа и оплата с первого дня. Индивидуальные апартаменты каждой девочке.
✨Проживание и ✈️Перелёт – 50/50
МЫ ГАРАНТИРУЕМ
Полная безопасность⚔️ и Конфиденциальность (Полностью закрытые профили)
Рабочее время по желанию ☀️ Рассматриваем разные типажи
Высокий доход ! ( от 8000 €€€ за ТУР) Пишите, Звоните. Все расскажем. Пора ехать!!!
#ОАЭ
#Эскорт
VladaCoxEscort
Милые девочки, работа для Вас
Открыт Набор в Италию
Агентство”BEAUTIFUL LIFE” Приглашаем в Италию Страну Любви/Страну Денег/Страну Возможностей
✨ Лучшие условия . ОТ 400 Евро в день . Работа и оплата с первого дня. Индивидуальные апартаменты каждой девочке.
✨Проживание и ✈️Перелёт – 50/50
МЫ ГАРАНТИРУЕМ
Полная безопасность⚔️ и Конфиденциальность (Полностью закрытые профили)
Рабочее время по желанию ☀️ Рассматриваем разные типажи
Высокий доход ! ( от 8000 €€€ за ТУР) Пишите, Звоните. Все расскажем. Пора ехать!!!
#ОАЭ
#Эскорт
VladaCoxEscort