Работа для девушек в Екатеринбурге

Для тех кто замучен работодателем,убогим отношением,жесткими штрафами и ужасным графиком !



Всех приветствую !

За долгие годы работы я научилась хорошо понимать девочек.Как никто другой знаю сферу , и что за красивой картинкой твоей жизни, много трудностей.Здесь нет места осуждению, я полностью тебя понимаю. И могу дать самые комфортные условия работы которые подойдут каждой из вас с максимально высоким доходом!

Приглашаю со всех регионов и стран СНГ (помогу с переездом)

Высокий заработок.

Достойные апартаменты,в профиле фото наших квартир .(ты будешь жить одна).

График работы подбирается индивидуально.

Большая клиентская VIP база.

Все допы и чаевые твои

Работаем 50/50, ценовая категория от 5000 и поднимается наверх(все зависит от внешних данных)

Ежедневные выплаты (штрафов ,вычетов и прочей ерунды нет).

Проживание в хороших кв.

Конфиденциальность.

Круглосуточная охрана.

Я буду на связи с тобой 24/7

От тебя потребуется:

Возраст от 18 до 35

Размер одежды до 50

Отсутствие серьезных…