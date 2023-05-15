Работа для девушек в Екатеринбурге

РОССИЯ НОВЫЙ УРЕНГОЙ
НОВЫЙ УРЕНГОЙ🇷🇺🌶️Агентство с многолетним стажем ,не салон🌶️Обеспечим стабильной работой с первого дня🌶️Доход от 500к в мес, без учёта ваших допов🌶️Мбр доп +5к🌶️Проживание по 1 дев, оплата 50×50🌶️Безопасность, к нам возвращаются🌶️Требуются ухоженные девушки приятной внешности от 18 до 35 лет🌶️Профессиональная фотосессия приветствуется так же можно работать по фэйкам🌶️Наработанная база🌶️ скауты сотрудничаем
все интересующие вопросы по номеру 👇🏻📲WhatsApp: https://wa.me/+79320942480 Предоставляем реальные отзывы https://t.me/reviewsnur
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ🇷🇺🌶️Агентство с многолетним стажем ,не салон🌶️Обеспечим стабильной работой с первого дня🌶️Доход от 500к в мес, без учёта ваших допов🌶️Мбр доп +5к🌶️Проживание по 1 дев, оплата 50×50🌶️Безопасность, к нам возвращаются🌶️Требуются ухоженные девушки приятной внешности от 18 до 35 лет🌶️Профессиональная фотосессия приветствуется так же можно работать по фэйкам🌶️Наработанная база🌶️ скауты сотрудничаем
все интересующие вопросы по номеру 👇🏻📲WhatsApp: https://wa.me/+79320942480 Предоставляем реальные отзывы https://t.me/reviewsnur
#Анапа #Астрахань #Барнаул #Белгород #Брянск #Владивосток #Владимир #Волгоград #Вологда #Воронеж #Выборг #Геленджик #Екатеринбург #Иваново #Ижевск #Иркутск #Казань #Калининград #Калуга #Камчатка #Кемерово #Киров #Краснодар #Красноярск #Курган #Курск #Липецк #Люберцы #Магнитогорск #Москва #Мурманск #Мытищи #Нижневартовск #Нижний_Новгород #Нижний_Тагил #Новокузнецк #Новороссийск #Новосибирск #Омск #Орёл #Оренбург #Пенза #Пермь…
Для тех кто замучен работодателем,убогим отношением,жесткими штрафами и ужасным графиком !
Всех приветствую !
За долгие годы работы я научилась хорошо понимать девочек.Как никто другой знаю сферу , и что за красивой картинкой твоей жизни, много трудностей.Здесь нет места осуждению, я полностью тебя понимаю. И могу дать самые комфортные условия работы которые подойдут каждой из вас с максимально высоким доходом!
Приглашаю со всех регионов и стран СНГ (помогу с переездом)
Высокий заработок.
Достойные апартаменты,в профиле фото наших квартир .(ты будешь жить одна).
График работы подбирается индивидуально.
Большая клиентская VIP база.
Все допы и чаевые твои
Работаем 50/50, ценовая категория от 5000 и поднимается наверх(все зависит от внешних данных)
Ежедневные выплаты (штрафов ,вычетов и прочей ерунды нет).
Проживание в хороших кв.
Конфиденциальность.
Круглосуточная охрана.
Я буду на связи с тобой 24/7
От тебя потребуется:
Возраст от 18 до 35
Размер одежды до 50
Отсутствие серьезных…
Всех приветствую !
За долгие годы работы я научилась хорошо понимать девочек.Как никто другой знаю сферу , и что за красивой картинкой твоей жизни, много трудностей.Здесь нет места осуждению, я полностью тебя понимаю. И могу дать самые комфортные условия работы которые подойдут каждой из вас с максимально высоким доходом!
Приглашаю со всех регионов и стран СНГ (помогу с переездом)
Высокий заработок.
Достойные апартаменты,в профиле фото наших квартир .(ты будешь жить одна).
График работы подбирается индивидуально.
Большая клиентская VIP база.
Все допы и чаевые твои
Работаем 50/50, ценовая категория от 5000 и поднимается наверх(все зависит от внешних данных)
Ежедневные выплаты (штрафов ,вычетов и прочей ерунды нет).
Проживание в хороших кв.
Конфиденциальность.
Круглосуточная охрана.
Я буду на связи с тобой 24/7
От тебя потребуется:
Возраст от 18 до 35
Размер одежды до 50
Отсутствие серьезных…
МОСКВА !!! БЕЗ ОПЫТА ОТ 18 ДО 40 ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ И ТИПАЖ 89168390269
Работа для тебя !!! Приглашаем к сотрудничеству от 18 лет. .до 40 .. Расматриваем любой возраст и типаж ,тебе не обязательно модельная внешность и опыт , все очень просто справиться любая ,высокий доход , выплаты сразу от 10т , Гарантированно ,предлагаем выезд апартаменты эскорт, можно работать в индивидуальном графике, все обсуждается и учитываются все твои пожелания, если ты с региона и тебе нужно проживание , поможем с переездом до нас,предоставим бесплатно жилье ,высокий доход , выплаты сразу ,много работы , пиши не стесняйся в любое время , ватцап телеграмм все обсудим 89168390269
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Работа для тебя !!! Приглашаем к сотрудничеству от 18 лет. .до 40 .. Расматриваем любой возраст и типаж ,тебе не обязательно модельная внешность и опыт , все очень просто справиться любая ,высокий доход , выплаты сразу от 10т , Гарантированно ,предлагаем выезд апартаменты эскорт, можно работать в индивидуальном графике, все обсуждается и учитываются все твои пожелания, если ты с региона и тебе нужно проживание , поможем с переездом до нас,предоставим бесплатно жилье ,высокий доход , выплаты сразу ,много работы , пиши не стесняйся в любое время , ватцап телеграмм все обсудим 89168390269
#Азия #Анапа #Астрахань #Барнаул #Белгород #Брянск #Владивосток #Владимир #Волгоград #Вологда #Воронеж #Выборг #Геленджик #Домодедово #Екатеринбург #Иваново #Ижевск #Иркутск #Казань #Калининград #Калуга #Камчатка #Кемерово #Киров #Краснодар #Красноярск #Курган #Курск #Липецк #Люберцы #Магнитогорск #Москва #Мурманск #Мытищи #Нижневартовск…
Лучшие условия в СПБ. Ежедневные выплаты. Много работы
Доход в час: 10000 RUB
Средний заработок в месяц: От 600 000 в месяц
% Агенства: 50
Кредитование: Да
Кредитование для: Проезд-(перелёт), Проживание
Telegram: @anmanager_spb
WhatsApp: 79812608165
Телефон: +79812608165
ankip21 02.09.2023
post 26601
02.09.2023
#Работа_в_досуге
#Анапа #Астрахань #Барнаул #Белгород #Брянск #Владивосток #Владимир #Волгоград #Вологда #Воронеж #Выборг #Геленджик #Домодедово #Екатеринбург #Иваново #Ижевск #Иркутск #Казань #Калининград #Калуга #Камчатка #Кемерово #Киров #Краснодар #Красноярск #Курган #Курск #Липецк #Люберцы #Магнитогорск #Москва #Мурманск #Мытищи #Нижневартовск #Нижний_Новгород #Нижний_Тагил #Новокузнецк #Новороссийск #Новосибирск #Омск #Орёл #Оренбург #Пенза #Пермь #Подольск #Россия #Ростов_На_Дону #Рязань #Самара #Саранск #Саратов #Сахалин #Смоленск #Сочи #СПБ #Ставрополь #Сургут #Тамбов #Тверь #Тольятти #Томск #Туапсе #Тула #Тюмень #Улан_Удэ #Ульяновск #Уфа…
Доход в час: 10000 RUB
Средний заработок в месяц: От 600 000 в месяц
% Агенства: 50
Кредитование: Да
Кредитование для: Проезд-(перелёт), Проживание
Telegram: @anmanager_spb
WhatsApp: 79812608165
Телефон: +79812608165
ankip21 02.09.2023
post 26601
02.09.2023
#Работа_в_досуге
#Анапа #Астрахань #Барнаул #Белгород #Брянск #Владивосток #Владимир #Волгоград #Вологда #Воронеж #Выборг #Геленджик #Домодедово #Екатеринбург #Иваново #Ижевск #Иркутск #Казань #Калининград #Калуга #Камчатка #Кемерово #Киров #Краснодар #Красноярск #Курган #Курск #Липецк #Люберцы #Магнитогорск #Москва #Мурманск #Мытищи #Нижневартовск #Нижний_Новгород #Нижний_Тагил #Новокузнецк #Новороссийск #Новосибирск #Омск #Орёл #Оренбург #Пенза #Пермь #Подольск #Россия #Ростов_На_Дону #Рязань #Самара #Саранск #Саратов #Сахалин #Смоленск #Сочи #СПБ #Ставрополь #Сургут #Тамбов #Тверь #Тольятти #Томск #Туапсе #Тула #Тюмень #Улан_Удэ #Ульяновск #Уфа…