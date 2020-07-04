Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!

ВИДЕО!Girlfriend Experience. Встречаюсь так же в апартаментах Москва-Сити!) Фото, видео - дорого, красиво).• Возраст - 25 лет;• Рост- 172 см;• Размер груди - 3;А теперь о самом главном.• Классический секс;• Куннилингус;• Минет в презервативе;• Расслабляющий массаж;• Стриптиз;• Эротический массаж;• Страпон;• Анальная стимуляция;• Анальный фистинг вам;• Перемена ролей;• с/м игры: бандаж;• Легкая доминация;• Госпожа;• Рабыня;• Фетиш;• Анилингус.• Глубокий минет.• Золотой дождь выдача.• Минет без презерватива.• Кончить в рот.• Окончание на грудь.• Сперма на лицо.• Услуги семейной паре.• Профессиональный массаж: классический, урологический;Возможен выезд: составлю компанию за границу, есть виза: шенгенcкая;Свободно владею: английским, испанским, русским и французским языком.Стоимость:• час - 25000 руб.• 2 часа - 50000 руб.• ночь - 100000 руб.Нахожусь в районе станции метро ЦСКА.Телефон. +79261703624 Вера.100% РЕАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ! Проверено администратором канала.Ниже смотри видео! По ссылке внизу больше фото + селфи.