Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
@komsomolka_russia
855 members
24 photos
20 links
Официальная комсомола RU
Download Telegram
to view and join the conversation
About
Blog
Apps
Platform
Join
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
855 members
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
Маша 20/164/48/2 Санкт-Петербург, Петроградский район. Часик 6т.р за час. +7-965-039-94-03

#СПб
1.7K views
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
​​‼️МОСКВА‼️ИНДИ❤️❤️

Подниму не только настроение... 🍓
А если захочешь, то 🚕 в гости 😜
предпочтительнее 📞, чем переписка.

☎️ +8-977-772-69-13(Ватсап)

Ⓜ️ Пражская

#Москва
1.7K views
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
​​100% индивидуалка!

Приветствую вас, дорогие мужчины! VIP girl!

• Возраст - 23 года.
• Рост - 172 см.
• Телосложение - нормальное.
• Размер груди - 3.

🙎‍♀️ОБО МНЕ

Фитнес модель! В жизни я такая же - загорелая, вкусная и с хорошим настроением! Переступая порог моего дома, вы окунаетесь в настоящую сказку и полный релакс! Уходим в отрыв без комплексов и стеснений. 😊

Для моих любовников все условия и полная приватность у меня в гостях. Во мне идеально все - лицо, тело, характер - приходи и убедись.

⭐️ ЭСКОРТ УСЛУГИ

Традиционные услуги:

• Классический секс;
• Куннилингус;
• Минет в машине;
• Минет в презервативе;
• Непрофессиональный массаж;
• Расслабляющий массаж;
• Стриптиз;
• Эротический массаж;
• Анальный секс;
• с/м игры: легкая доминация;

Дополнительные:

• МБР;
• Окончание в рот;
• Окончание на грудь;
• Кончить на лицо;
• Ролевые игры;

Возможен выезд.

Цена:

час - 15000 руб.

Нахожусь в районе станции м. Арбатская.

Телефон: +79165435195 Есения.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

100% РЕАЛЬНЫЕ ФОТО! Проверены администратором канала.

⚠️ По ссылке ниже смотри 5 фотографий из фотосессии + СЕЛФИ!

#Москва #индивидуалка
1.9K views
⭐️БОЛЬШЕ ФОТО
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
​​⭐️VIP ИНДИВИДУАЛКА!⭐️ ВИДЕО!

Girlfriend Experience. Встречаюсь так же в апартаментах Москва-Сити!) Фото, видео - дорого, красиво).

• Возраст - 25 лет;
• Рост- 172 см;
• Размер груди - 3;

А теперь о самом главном. 😉

💝ЭСКОРТ УСЛУГИ:

Стандартные:

• Классический секс;
• Куннилингус;
• Минет в презервативе;
• Расслабляющий массаж;
• Стриптиз;
• Эротический массаж;
• Страпон;
• Анальная стимуляция;
• Анальный фистинг вам;
• Перемена ролей;
• с/м игры: бандаж;
• Легкая доминация;
• Госпожа;
• Рабыня;
• Фетиш;

Дополнительные:

• Анилингус.
• Глубокий минет.
• Золотой дождь выдача.
• Минет без презерватива.
• Кончить в рот.
• Окончание на грудь.
• Сперма на лицо.
• Услуги семейной паре.
• Профессиональный массаж: классический, урологический;

Возможен выезд: составлю компанию за границу, есть виза: шенгенcкая;

Свободно владею: английским, испанским, русским и французским языком.

⭐️ЦЕНА, ФОТО И ВИДЕО

Стоимость:

• час - 25000 руб.
• 2 часа - 50000 руб.
• ночь - 100000 руб.

Нахожусь в районе станции метро ЦСКА.

☎️ КОНТАКТЫ:

Телефон. +79261703624 Вера.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

100% РЕАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ! Проверено администратором канала.

Ниже смотри видео! По ссылке внизу больше фото + селфи.

#Москва #индивидуалка #VIP
2.1K views
⭐️Больше фото
⭐️ Смотреть видео
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
У нас лучшие девочки в СПБ обращайтесь скорее, пока не так дорого
Начиная от милой школьницы, заканчивая девушкой с хорошим 🍑
Пишите скорее
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Telegram: @Lolo125

#СПб
2.1K views
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
​​⚠️Мисс Казань! Впервые в эскорте!


Саша, 19 лет.

Цены:

• час - 10000 руб;
• 2 часа - 20000 руб;

Апартаменты и выезд.

Район метро станция Смоленская.

Телефон:

+79167157791 - Саша

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

⚠️Больше фото и полный список эскорт услуг смотри по ссылке ниже.
‼️Плюс три фотографии селфи!

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

100% реальные фотографии проверенные администратором.

#Москва #Смоленская #VIP #проверенная #индивидуалка
1.4K viewsedited  
⭐️Больше фото
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
1.1K views
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
Нижний Новгород.
Московский район
Эротическое шоу
Девочки на выбор
Остальное в лс
Писать на Вотсап: +7 962 513-35-15
876 views
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
888 views
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
​​📌Москва
🍓Молодая стройная азиатка
✔️ИНДИ, 18лет, 148рост и 42кг.
Готова встретиться для хорошего время провождение, за подарочек 🎀

Контакты:

Telegram: https://t.me/collkko

#Москва #индивидуалка
865 views
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
​​🇷🇺МОСКВА🇷🇺
Ⓜ️Люблино
❤️Встречусь сейчас.
Красивая, ухоженная девушка с натуральной грудью второго размера и идеальной попкой. Всегда в хорошем настроении!
Люблю получать удовольствие и доставлять!
Самый вкусный минетик.
Широкий спектр допов.

Мои параметры
Возраст: 23
Рост: 167
Вес: 52
Грудь: 2

Апартаменты:
1 час: 6000 | 2 часика: 12000 | Ночь: 25000
Выезд:
1 час: - | 2 часика: 12000 | Ночь: 25000

УСЛУГИ:
❤️ Классический секс и оральные ласки
❤️ массаж
❤️Широкий спектр допов.

WhatsApp +79167375622
Телеграм: @Asia_dora
326 views
Эскорт услуги Москва и города 🇷🇺 Комсомолка RU Официальная!
​​⭐️ЭСКОРТ УСЛУГИ КРАСНОДАР⭐️

Красивая моделька, только для настоящих мужчин, которые знают толк в женщине. Ищу свободного кавалера для встреч. Конфиденциальность, уют и незабываемые эмоции наших свиданий гарантирую на 100%!

🔅ПАРАМЕТРЫ:

• Возраст: 23;
• Рост: 163;
• Вес: 49;
• Грудь: 1,5;

🔅ЦЕНЫ

Апартаменты:

• час: 6000 руб.
• 2 часика: 12000 руб.

Выезд:

• час: 6500 руб.
• 2 часа: 13000 руб.

🔅УСЛУГИ:

Классический секс и оральные ласки массаж

☎️ КОНТАКТЫ

• WhatsApp +79604874419
• Telegram: @volkova_zlo

Фото мои, но так как местная, лицо скрыто.
Больше фотографий по ссылке ниже.

#Краснодар #эскорт
87 views
⭐️Больше фото здесь