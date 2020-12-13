Работа для девушек в сфере досуга ⭐️⭐️⭐️

ИОРДАНИЯ! ОТКРЫТ НАБОР!



ИОРДАНИЯ!

АГЕНТСТВО С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК СЛАВЯНСКОЙ ВНЕШНОСТИ В ТУР В ИОРДАНИЮ.

Рассматриваются кандидатки, которые на данный момент находятся в Дубаи, Турции или в Греции(подробности по телефону).

Деньги девушка получает на руки после каждого клиента, свободные выходные и свободное время до и после работы.

Виза оформляется по прилету 65$.

Перелет можно организовать в кредит.

Девушка должна быть ухоженной и иметь приятную внешность, потому что данная работа непосредственно связана с прямым общением с клиентом.

Работа 50/50

Зарплата: от 15000$ ЗА ТУР

Тур от 3-х недель

Требования: 18-30 лет, симпатичная внешность, стройная фигура

В Иордании реально один из самых высоких доходов в МИРЕ для девушек! Во-первых, в стране практически отсутствуют развлечения, кроме как приходить к славянкам. Во-вторых – иорданцы очень состоятельные и любят оставлять девушкам чаевые и дарить дорогие подарки.



luca



13.12.2020