Работа для девушек в сфере досуга ⭐️⭐️⭐️

НАБОР ДЕВУШЕК В VIP КЛУБЫ КИПРА!
Мы предоставляем девушкам лучшие варианты для работы на Кипре!
В Vip клубах:
— достойный заработок;
— не поднимают руки (часто задаваемый вопрос девушками);
— если хочешь взять выходной — нет проблем, только нужно предупредить заранее;
— хорошие клиенты, разного возраста, все ухоженные, вкусно пахнут, при деньгах. В основном, это игроки казино, чиновники, бизнесмены, банкиры и т.д;
— подарки и чаевые полностью принадлежат девушке;
— бесплатное комфортное жилье.
Во всех клубах, с которыми мы работаем, предоставляют бесплатное комфортное жильё.
Это просторные комнаты, напоминающие отель с отдельным входом, которые закрываются на ключ.
Девушки живут по 1-ой в комнате.
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПИШИТЕ Watssapp, viber +201066437962
ПРЕДОСТАВЛЮ ВИДЕО КЛУБА, МЕСТА ГДЕ ЖИВУТ ДЕВУШКИ, ОТЗЫВЫ ДЕВУШЕК.
luca
13.12.2020
Мы предоставляем девушкам лучшие варианты для работы на Кипре!
В Vip клубах:
— достойный заработок;
— не поднимают руки (часто задаваемый вопрос девушками);
— если хочешь взять выходной — нет проблем, только нужно предупредить заранее;
— хорошие клиенты, разного возраста, все ухоженные, вкусно пахнут, при деньгах. В основном, это игроки казино, чиновники, бизнесмены, банкиры и т.д;
— подарки и чаевые полностью принадлежат девушке;
— бесплатное комфортное жилье.
Во всех клубах, с которыми мы работаем, предоставляют бесплатное комфортное жильё.
Это просторные комнаты, напоминающие отель с отдельным входом, которые закрываются на ключ.
Девушки живут по 1-ой в комнате.
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПИШИТЕ Watssapp, viber +201066437962
ПРЕДОСТАВЛЮ ВИДЕО КЛУБА, МЕСТА ГДЕ ЖИВУТ ДЕВУШКИ, ОТЗЫВЫ ДЕВУШЕК.
luca
13.12.2020
РАБОТА В ПАРИЖЕ! СРОЧНЫЙ НАБОР ДЕВУШЕК РАЗНЫХ ТИПАЖЕЙ.
Что Вы представляете, когда видите объявление о работе для девушек в Париже? Думаете, что это нереально? Спешим Вас разуверить! Такая работа – это не миф! Мало того, такая работа будет приносить Вам большие доходы!..
Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит от тебя! Действуй!
Тур в ПАРИЖ. Тур от 2-х недель.
Работа на апартаментах.
После каждого клиента девушка получает деньги на руки.
Документы все при Вас.
ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ В МОСКВА, ДУБАИ, ЕВРОПА, КИПР, ТУРЦИЯ, ТАЙЛАНД(строго без интима).
+201066437962 Watssapp. viber
luca
13.12.2020
Что Вы представляете, когда видите объявление о работе для девушек в Париже? Думаете, что это нереально? Спешим Вас разуверить! Такая работа – это не миф! Мало того, такая работа будет приносить Вам большие доходы!..
Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит от тебя! Действуй!
Тур в ПАРИЖ. Тур от 2-х недель.
Работа на апартаментах.
После каждого клиента девушка получает деньги на руки.
Документы все при Вас.
ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ В МОСКВА, ДУБАИ, ЕВРОПА, КИПР, ТУРЦИЯ, ТАЙЛАНД(строго без интима).
+201066437962 Watssapp. viber
luca
13.12.2020
ИОРДАНИЯ! ОТКРЫТ НАБОР!
ИОРДАНИЯ!
АГЕНТСТВО С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК СЛАВЯНСКОЙ ВНЕШНОСТИ В ТУР В ИОРДАНИЮ.
Рассматриваются кандидатки, которые на данный момент находятся в Дубаи, Турции или в Греции(подробности по телефону).
Деньги девушка получает на руки после каждого клиента, свободные выходные и свободное время до и после работы.
Виза оформляется по прилету 65$.
Перелет можно организовать в кредит.
Девушка должна быть ухоженной и иметь приятную внешность, потому что данная работа непосредственно связана с прямым общением с клиентом.
Работа 50/50
Зарплата: от 15000$ ЗА ТУР
Тур от 3-х недель
Требования: 18-30 лет, симпатичная внешность, стройная фигура
В Иордании реально один из самых высоких доходов в МИРЕ для девушек! Во-первых, в стране практически отсутствуют развлечения, кроме как приходить к славянкам. Во-вторых – иорданцы очень состоятельные и любят оставлять девушкам чаевые и дарить дорогие подарки.
luca
13.12.2020
ИОРДАНИЯ!
АГЕНТСТВО С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК СЛАВЯНСКОЙ ВНЕШНОСТИ В ТУР В ИОРДАНИЮ.
Рассматриваются кандидатки, которые на данный момент находятся в Дубаи, Турции или в Греции(подробности по телефону).
Деньги девушка получает на руки после каждого клиента, свободные выходные и свободное время до и после работы.
Виза оформляется по прилету 65$.
Перелет можно организовать в кредит.
Девушка должна быть ухоженной и иметь приятную внешность, потому что данная работа непосредственно связана с прямым общением с клиентом.
Работа 50/50
Зарплата: от 15000$ ЗА ТУР
Тур от 3-х недель
Требования: 18-30 лет, симпатичная внешность, стройная фигура
В Иордании реально один из самых высоких доходов в МИРЕ для девушек! Во-первых, в стране практически отсутствуют развлечения, кроме как приходить к славянкам. Во-вторых – иорданцы очень состоятельные и любят оставлять девушкам чаевые и дарить дорогие подарки.
luca
13.12.2020
VIP эскорт агенство открывает вакансию на модель
ЕСЛИ ТЫ УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ И АМБИЦИОЗНАЯ ТОГДА ТЕБЕ К НАМ Элитное агентство по сопровождению объявляет набор девушек для работы в Киеве. Тебе всего лишь нужно быть милой и обаятельной,возрастом от 18 лет! только у нас самая ВЫСОКАЯ заработная плата. Безопасность гарантируем график работы индивидуальный Милые девушки,хватит мечтать о яркой жизни С нами ты сможешь позволить себе все!Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380933495279
Intim-Art
13.12.2020
ЕСЛИ ТЫ УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ И АМБИЦИОЗНАЯ ТОГДА ТЕБЕ К НАМ Элитное агентство по сопровождению объявляет набор девушек для работы в Киеве. Тебе всего лишь нужно быть милой и обаятельной,возрастом от 18 лет! только у нас самая ВЫСОКАЯ заработная плата. Безопасность гарантируем график работы индивидуальный Милые девушки,хватит мечтать о яркой жизни С нами ты сможешь позволить себе все!Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380933495279
Intim-Art
13.12.2020
Девушка 18-40 лет, модельной, фотомодельной, а также экзотической внешности
Элитное агентство по сопровождению объявляет набор девушек для работы в Киеве. Тебе всего лишь нужно быть милой и обаятельной,возрастом от 18 лет! Только у нас самая ВЫСОКАЯ заработная плата. Безопасность гарантируем график работы индивидуальный Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380991328717
Intim-Art
13.12.2020
Элитное агентство по сопровождению объявляет набор девушек для работы в Киеве. Тебе всего лишь нужно быть милой и обаятельной,возрастом от 18 лет! Только у нас самая ВЫСОКАЯ заработная плата. Безопасность гарантируем график работы индивидуальный Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380991328717
Intim-Art
13.12.2020
Работа для девушек в сфере досуга, сопровождения и развлечений
Прекрасные и милые дамы! Хотите осуществить свои мечты, но не хватает финансов и смелости? У Вас есть шанс! Я предлагаю работу для девушек! Свободный график, ежедневные выплаты, модельные данные не требуются, также как и опыт! Пиши или звони, я расскажу как заработать на свои желания.Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380631081912
Intim-Art
13.12.2020
Прекрасные и милые дамы! Хотите осуществить свои мечты, но не хватает финансов и смелости? У Вас есть шанс! Я предлагаю работу для девушек! Свободный график, ежедневные выплаты, модельные данные не требуются, также как и опыт! Пиши или звони, я расскажу как заработать на свои желания.Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380631081912
Intim-Art
13.12.2020
Работа без залоговой суммы, лучшие в Украине
Элитный салон приглашает на работу сотрудниц (18+). Высокооплачиваемая работа с ежедневными выплатами, стабильный доход, работа есть всегда! Модельные данные необязательны, рассматриваем любую кандидатуру. Встречаем с вокзалов (личные водители).От вас требуется лишь желание работать. Мы предлагаем нашим девушкам:- проживание в центре Киева (при необходимости);- свободный график работы;- полную безопасность и анонимность;- личную охрану и водителя.Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380665214939
Intim-Art
13.12.2020
Элитный салон приглашает на работу сотрудниц (18+). Высокооплачиваемая работа с ежедневными выплатами, стабильный доход, работа есть всегда! Модельные данные необязательны, рассматриваем любую кандидатуру. Встречаем с вокзалов (личные водители).От вас требуется лишь желание работать. Мы предлагаем нашим девушкам:- проживание в центре Киева (при необходимости);- свободный график работы;- полную безопасность и анонимность;- личную охрану и водителя.Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380665214939
Intim-Art
13.12.2020
Высокооплачиваемая работа для девушек. Обеспечьте себе будущее
На высокооплачиваемую работу приглашаются молодые и ухоженные девушки в сеть эскорт салонов Киева. Лучшее Агентство Эскорта в Киев набирает на работу девушек приятной внешности от 18 до 35 лет. Работа есть для всех типажей. Опыт работы не обязателен, но приветствуется. Размер Вашей заработной платы зависит только от Вас и Вашего желания зарабатывать. График работы составляется индивидуально по Вашему желанию. Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380631081912
Intim-Art
13.12.2020
На высокооплачиваемую работу приглашаются молодые и ухоженные девушки в сеть эскорт салонов Киева. Лучшее Агентство Эскорта в Киев набирает на работу девушек приятной внешности от 18 до 35 лет. Работа есть для всех типажей. Опыт работы не обязателен, но приветствуется. Размер Вашей заработной платы зависит только от Вас и Вашего желания зарабатывать. График работы составляется индивидуально по Вашему желанию. Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380631081912
Intim-Art
13.12.2020
Нам нужны молодые девушки-танцовщицы
Приглашаем раскрепощенных, обаятельных девушек и женщин от 18 лет для работы в самом престижном салоне Киева. Набор со всей Украины, лучшие условия только у нас! Рассмотрим любой типаж. Мы предлагаем нашим девушкам:- зарплату от 75000 грн в месяц;- ежедневные выплаты;- гибкий график работы (работаете в те дни, когда сами хотите);- личного водителя, охрану;- возможность проживания в центре города.Звоните и улучшите свою жизнь уже сегодня!Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380631081912
Intim-Art
13.12.2020
Приглашаем раскрепощенных, обаятельных девушек и женщин от 18 лет для работы в самом престижном салоне Киева. Набор со всей Украины, лучшие условия только у нас! Рассмотрим любой типаж. Мы предлагаем нашим девушкам:- зарплату от 75000 грн в месяц;- ежедневные выплаты;- гибкий график работы (работаете в те дни, когда сами хотите);- личного водителя, охрану;- возможность проживания в центре города.Звоните и улучшите свою жизнь уже сегодня!Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380631081912
Intim-Art
13.12.2020
Срочно Девушки!Нам вас Очень не хватает!!!Ждем вас!
Вас ждёт приятная, позитивная атмосфера, дружественный и доброжелательный коллектив. Находимся в Киеве. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ! Подробности по телефону.Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380665214939
Intim-Art
13.12.2020
Вас ждёт приятная, позитивная атмосфера, дружественный и доброжелательный коллектив. Находимся в Киеве. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ! Подробности по телефону.Или пишите (Viber, WhatsApp, Teleg )380665214939
Intim-Art
13.12.2020
Высокооплачиваемая работа для девушек!
"79251347251 WA, Viber, Telegram
Приглашаем к нам на работу красивых, молодых ,ухоженных девушек, желающих зарабатывать много и легко!
•Рассматриваем долгосрочное сотрудничество;
•Работаем 5050 +доп.услуги + консумация, +чаевые, подарки т.д.;
•Предоставляем комфортные условия для проживания;
•Предоставляем услуги фотографа, стилиста-визажиста;
•Работаем по графику(есть несколько вариантов, оговаривается лично);
•Требование к вам девушки – только приятный внешний вид, возраст от 18-30,серьёзное отношение к работе!
Мы же в свою очередь гарантируем постоянный высокий заработок, работу на апартаментах элитного формата + выезд с сопровождением, большую базу постоянных гостей, дорогую рекламу и фотосессию с подбором образов и локаций, удобное месторасположение в центре Москвы и ЮЗАО(есть выбор), все выплаты сразу на руки!
Единственное – дорогие девушки пишите, звоните мне, высылайте фото в любое время, я все подробно вам расскажу!
79251347251 WA, Viber, Telegram"
Renata22
13.12.2020
"79251347251 WA, Viber, Telegram
Приглашаем к нам на работу красивых, молодых ,ухоженных девушек, желающих зарабатывать много и легко!
•Рассматриваем долгосрочное сотрудничество;
•Работаем 5050 +доп.услуги + консумация, +чаевые, подарки т.д.;
•Предоставляем комфортные условия для проживания;
•Предоставляем услуги фотографа, стилиста-визажиста;
•Работаем по графику(есть несколько вариантов, оговаривается лично);
•Требование к вам девушки – только приятный внешний вид, возраст от 18-30,серьёзное отношение к работе!
Мы же в свою очередь гарантируем постоянный высокий заработок, работу на апартаментах элитного формата + выезд с сопровождением, большую базу постоянных гостей, дорогую рекламу и фотосессию с подбором образов и локаций, удобное месторасположение в центре Москвы и ЮЗАО(есть выбор), все выплаты сразу на руки!
Единственное – дорогие девушки пишите, звоните мне, высылайте фото в любое время, я все подробно вам расскажу!
79251347251 WA, Viber, Telegram"
Renata22
13.12.2020
Для девушек желающих много зарабатывать
"79251347251 WA, Viber Telegram
Свободный график, достойная зарплата, отдых
в лучших развлекательных заведениях Москвы – работа в этой сфере предоставляет вам такие возможности.
Доходность от вашей работы стартует от 750.000руб в месяц, при этом,
мы предоставляем обеспеченных(статусных) клиентов .
Сколько будете зарабатывать – зависит только от вас, свободный график работы – для всех.
Наше агентство предлагает максимально комфортные условия работы,
высокую оплату и возможность отлично провести время.
79251347251 WA, Viber Telegram"
Renata22
13.12.2020
"79251347251 WA, Viber Telegram
Свободный график, достойная зарплата, отдых
в лучших развлекательных заведениях Москвы – работа в этой сфере предоставляет вам такие возможности.
Доходность от вашей работы стартует от 750.000руб в месяц, при этом,
мы предоставляем обеспеченных(статусных) клиентов .
Сколько будете зарабатывать – зависит только от вас, свободный график работы – для всех.
Наше агентство предлагает максимально комфортные условия работы,
высокую оплату и возможность отлично провести время.
79251347251 WA, Viber Telegram"
Renata22
13.12.2020
Начни зарабатывать уже сейчас
"звони нам 79251347251 а так же пиши в Viber, WhatsApp.
Пока ты молода и привлекательна, не теряй времени на дешевую работу и начни зарабатывать уже сейчас!
Работая у нас, ты получишь высокий доход (45-60 тыс. рублей за одну смену)
а это значит, что ты сможешь обзавестись своей квартирой, машиной и т.д.
У нас хорошее отношение внутри коллектива, бонусы за хорошую работу.
Не заставляй себя больше терпеть дешевую жизнь
звони нам 79251347251 а так же пиши в Viber, WhatsApp."
Renata22
13.12.2020
"звони нам 79251347251 а так же пиши в Viber, WhatsApp.
Пока ты молода и привлекательна, не теряй времени на дешевую работу и начни зарабатывать уже сейчас!
Работая у нас, ты получишь высокий доход (45-60 тыс. рублей за одну смену)
а это значит, что ты сможешь обзавестись своей квартирой, машиной и т.д.
У нас хорошее отношение внутри коллектива, бонусы за хорошую работу.
Не заставляй себя больше терпеть дешевую жизнь
звони нам 79251347251 а так же пиши в Viber, WhatsApp."
Renata22
13.12.2020
Наше агентство выведет тебя на новый уровень
"Наше агентство выведет тебя на новый уровень.
Приглашаем на работу девушек с приятной внешностью от 18 до 35 лет Москва – Центр.
Ежедневный и стабильный доход от 45 000 рублей за одну смену. Работаем 5050.
Иногородним предоставляем жилье. Безопасность и анонимность гарантирована.
Принимаем звонки в любое удобное для вас время
по номеру 79251347251 а так же пиши в Viber, WhatsApp."
Renata22
13.12.2020
"Наше агентство выведет тебя на новый уровень.
Приглашаем на работу девушек с приятной внешностью от 18 до 35 лет Москва – Центр.
Ежедневный и стабильный доход от 45 000 рублей за одну смену. Работаем 5050.
Иногородним предоставляем жилье. Безопасность и анонимность гарантирована.
Принимаем звонки в любое удобное для вас время
по номеру 79251347251 а так же пиши в Viber, WhatsApp."
Renata22
13.12.2020
Работа в М о с к в е для девушек
"Без опыта работа.. Не важно!! Работая у нас ты гарантировано увеличишь свой капитал.
Высокий доход от 700 тыс. рублей в месяц, комфортные условия работы, дружный коллектив, безопасность, своя база клиентов, анонимность.
Все лишь в твоих руках. Сделай свое самое смелое решение и приходи к нам. Звони по номеру 79251347251 а так же пиши в Viber, TeleGram, WhatsApp"
Renata22
13.12.2020
"Без опыта работа.. Не важно!! Работая у нас ты гарантировано увеличишь свой капитал.
Высокий доход от 700 тыс. рублей в месяц, комфортные условия работы, дружный коллектив, безопасность, своя база клиентов, анонимность.
Все лишь в твоих руках. Сделай свое самое смелое решение и приходи к нам. Звони по номеру 79251347251 а так же пиши в Viber, TeleGram, WhatsApp"
Renata22
13.12.2020
На работу требуются стройные и красивые девушки
"Красивые милые девушки! Наш клуб предлагает вам стать частью новой сказочной жизни!
Удобные график работы, высокий ежедневный доход, анонимность и безопасность гарантируем.
Дружный и приятный коллектив, возможность проживания в комфортных условиях для иногородних.
Если вы готовы начать зарабатывать большие и живые деньги, свяжитесь с нами по телефону 79251347251 а так же пишите в Viber, TeleGram, WhatsApp"
Renata22
13.12.2020
"Красивые милые девушки! Наш клуб предлагает вам стать частью новой сказочной жизни!
Удобные график работы, высокий ежедневный доход, анонимность и безопасность гарантируем.
Дружный и приятный коллектив, возможность проживания в комфортных условиях для иногородних.
Если вы готовы начать зарабатывать большие и живые деньги, свяжитесь с нами по телефону 79251347251 а так же пишите в Viber, TeleGram, WhatsApp"
Renata22
13.12.2020
Набор моделей в Джентельмен Клуб
"Приглашаем девушек которые хотят стать моделью,
в элитном мужском клубе на юго-западе и в центре Москвы с доходом от 700 тысяч рублей за месяц.
Рассматриваем девушек от 18 до 35 лет с привлекательной натуральной внешностью, без пагубных привычек,
с желанием зарабатывать и умением легко, просто общаться с мужчинами.
Принимаем звонки в любое удобное для вас время по номеру
79251347251 а так же пишите в Viber, WhatsApp."
Renata22
13.12.2020
"Приглашаем девушек которые хотят стать моделью,
в элитном мужском клубе на юго-западе и в центре Москвы с доходом от 700 тысяч рублей за месяц.
Рассматриваем девушек от 18 до 35 лет с привлекательной натуральной внешностью, без пагубных привычек,
с желанием зарабатывать и умением легко, просто общаться с мужчинами.
Принимаем звонки в любое удобное для вас время по номеру
79251347251 а так же пишите в Viber, WhatsApp."
Renata22
13.12.2020
Предлагаем работу девушкам
"Элитный мужской клуб в центре Москвы
ищет привлекательных славянок на работу в VIP-апартаментах с доходом от 700тис рублей,
без учета дополнительного заработка. Оплата 50 на 50.
Надежная система безопасности и анонимность гарантированы.
79251347251 а так же пишите в Viber, TeleGram, WhatsApp"
Renata22
13.12.2020
"Элитный мужской клуб в центре Москвы
ищет привлекательных славянок на работу в VIP-апартаментах с доходом от 700тис рублей,
без учета дополнительного заработка. Оплата 50 на 50.
Надежная система безопасности и анонимность гарантированы.
79251347251 а так же пишите в Viber, TeleGram, WhatsApp"
Renata22
13.12.2020
Обеспечь себя работая у нас!
"Сеть элитных клубов Москвы для обеспеченных мужчин ищет очаровательных для долгосрочного сотрудничества в сфере досуга.
Мы поможем тебе с жильем. Мы берем на работу абсолютно любой типаж с возрастом от 18 лет.
Работа по индивидуальному графику, получать от 670.000 рублей в месяц, пользуясь услугами наших профессиональных визажистов, стилистов, фотографов.
Проставляем конфиденциальность, защиту и анонимность. – звони или пиши нам: Viber/Whatsap/Telegram 79251347251"
Renata22
13.12.2020
"Сеть элитных клубов Москвы для обеспеченных мужчин ищет очаровательных для долгосрочного сотрудничества в сфере досуга.
Мы поможем тебе с жильем. Мы берем на работу абсолютно любой типаж с возрастом от 18 лет.
Работа по индивидуальному графику, получать от 670.000 рублей в месяц, пользуясь услугами наших профессиональных визажистов, стилистов, фотографов.
Проставляем конфиденциальность, защиту и анонимность. – звони или пиши нам: Viber/Whatsap/Telegram 79251347251"
Renata22
13.12.2020
Лучшие условия для лучших дам
"Работа в сфере досуга на апартаментах в Москве для стильных красавиц с доходом от 600 $ за смену с расчетом на руки,
плату за дополнительные услуги устанавливаете сами.
Индивидуальный график,комфортное проживание, обширная база проверенных клиентов, помощь при переезде, безопасность и полная конфиденциальность.
Заинтересовало? Звоните 79251347251 или пишитеViber, TeleGram, WhatsApp."
Renata22
13.12.2020
"Работа в сфере досуга на апартаментах в Москве для стильных красавиц с доходом от 600 $ за смену с расчетом на руки,
плату за дополнительные услуги устанавливаете сами.
Индивидуальный график,комфортное проживание, обширная база проверенных клиентов, помощь при переезде, безопасность и полная конфиденциальность.
Заинтересовало? Звоните 79251347251 или пишитеViber, TeleGram, WhatsApp."
Renata22
13.12.2020