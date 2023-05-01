Работа для девушек в Воронеже

❤️Лучшая вакансия от 30.000 в день!❤️
VIP – агентство Воронежа приглашает на работу девушек от 18-37 лет для работы в сфере досуга и развлечений. Стабильный заработок от 30.000 в день и комфортные условия работы.Ежедневные выплаты, очень плотный график работы так как клиенты идут потоками , приятные бонусы и выгодные знакомства. Характер предоставляемых услуг выбираешь сама! Твой путь в состоятельную жизнь может начаться уже сегодня – стоить лишь позвонить!!! Встретим в аэропорту или на вокзале, иногородним предоставляется жильё.
Конфиденциальность!
Безопасность!
Гарантируем!
WhatsApp 7*92*58*28*99*62 Юля
По 1 девушке в квартире! Помогаем новичкам!! От 30к в день
⭐VIP Работа Воронеж⭐
Мы работаем более 20 лет!
Одно из лучших агентств столицы с отличной репутацией.
ПОМОГАЕМ НОВИЧКАМ В ДАННОЙ СФЕРЕ
Если у вас нет опыта, не стоит переживать, напишите нашему менеджеру и она все подробно объяснит и расскажет вам, поддерживаем новеньких на всех этапах работы!!!
🔘УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
VIP – агентство Воронежа приглашает на работу девушек от 18-37 лет для работы в сфере досуга и развлечений. Стабильный заработок от 30.000 в день и комфортные условия работы.Ежедневные выплаты, очень плотный график работы так как клиенты идут потоками , приятные бонусы и выгодные знакомства. Характер предоставляемых услуг выбираешь сама! Твой путь в состоятельную жизнь может начаться уже сегодня – стоить лишь позвонить!!! Встретим в аэропорту или на вокзале, иногородним предоставляется жильё.
Конфиденциальность!
Безопасность!
Гарантируем!
WhatsApp 7*92*58*28*99*62 Юля
По 1 девушке в квартире! Помогаем новичкам!! От 30к в день
⭐VIP Работа Воронеж⭐
Мы работаем более 20 лет!
Одно из лучших агентств столицы с отличной репутацией.
ПОМОГАЕМ НОВИЧКАМ В ДАННОЙ СФЕРЕ
Если у вас нет опыта, не стоит переживать, напишите нашему менеджеру и она все подробно объяснит и расскажет вам, поддерживаем новеньких на всех этапах работы!!!
🔘УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
РОССИЯ НОВЫЙ УРЕНГОЙ
НОВЫЙ УРЕНГОЙ🇷🇺🌶️Агентство с многолетним стажем ,не салон🌶️Обеспечим стабильной работой с первого дня🌶️Доход от 500к в мес, без учёта ваших допов🌶️Мбр доп +5к🌶️Проживание по 1 дев, оплата 50×50🌶️Безопасность, к нам возвращаются🌶️Требуются ухоженные девушки приятной внешности от 18 до 35 лет🌶️Профессиональная фотосессия приветствуется так же можно работать по фэйкам🌶️Наработанная база🌶️ скауты сотрудничаем
все интересующие вопросы по номеру 👇🏻📲WhatsApp: https://wa.me/+79320942480 Предоставляем реальные отзывы https://t.me/reviewsnur
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ🇷🇺🌶️Агентство с многолетним стажем ,не салон🌶️Обеспечим стабильной работой с первого дня🌶️Доход от 500к в мес, без учёта ваших допов🌶️Мбр доп +5к🌶️Проживание по 1 дев, оплата 50×50🌶️Безопасность, к нам возвращаются🌶️Требуются ухоженные девушки приятной внешности от 18 до 35 лет🌶️Профессиональная фотосессия приветствуется так же можно работать по фэйкам🌶️Наработанная база🌶️ скауты сотрудничаем
все интересующие вопросы по номеру 👇🏻📲WhatsApp: https://wa.me/+79320942480 Предоставляем реальные отзывы https://t.me/reviewsnur
#Анапа #Астрахань #Барнаул #Белгород #Брянск #Владивосток #Владимир #Волгоград #Вологда #Воронеж #Выборг #Геленджик #Екатеринбург #Иваново #Ижевск #Иркутск #Казань #Калининград #Калуга #Камчатка #Кемерово #Киров #Краснодар #Красноярск #Курган #Курск #Липецк #Люберцы #Магнитогорск #Москва #Мурманск #Мытищи #Нижневартовск #Нижний_Новгород #Нижний_Тагил #Новокузнецк #Новороссийск #Новосибирск #Омск #Орёл #Оренбург #Пенза #Пермь…
Для тех кто замучен работодателем,убогим отношением,жесткими штрафами и ужасным графиком !
Всех приветствую !
За долгие годы работы я научилась хорошо понимать девочек.Как никто другой знаю сферу , и что за красивой картинкой твоей жизни, много трудностей.Здесь нет места осуждению, я полностью тебя понимаю. И могу дать самые комфортные условия работы которые подойдут каждой из вас с максимально высоким доходом!
Приглашаю со всех регионов и стран СНГ (помогу с переездом)
Высокий заработок.
Достойные апартаменты,в профиле фото наших квартир .(ты будешь жить одна).
График работы подбирается индивидуально.
Большая клиентская VIP база.
Все допы и чаевые твои
Работаем 50/50, ценовая категория от 5000 и поднимается наверх(все зависит от внешних данных)
Ежедневные выплаты (штрафов ,вычетов и прочей ерунды нет).
Проживание в хороших кв.
Конфиденциальность.
Круглосуточная охрана.
Я буду на связи с тобой 24/7
От тебя потребуется:
Возраст от 18 до 35
Размер одежды до 50
Отсутствие серьезных…
Всех приветствую !
За долгие годы работы я научилась хорошо понимать девочек.Как никто другой знаю сферу , и что за красивой картинкой твоей жизни, много трудностей.Здесь нет места осуждению, я полностью тебя понимаю. И могу дать самые комфортные условия работы которые подойдут каждой из вас с максимально высоким доходом!
Приглашаю со всех регионов и стран СНГ (помогу с переездом)
Высокий заработок.
Достойные апартаменты,в профиле фото наших квартир .(ты будешь жить одна).
График работы подбирается индивидуально.
Большая клиентская VIP база.
Все допы и чаевые твои
Работаем 50/50, ценовая категория от 5000 и поднимается наверх(все зависит от внешних данных)
Ежедневные выплаты (штрафов ,вычетов и прочей ерунды нет).
Проживание в хороших кв.
Конфиденциальность.
Круглосуточная охрана.
Я буду на связи с тобой 24/7
От тебя потребуется:
Возраст от 18 до 35
Размер одежды до 50
Отсутствие серьезных…
Приглашаем девушек на работу 18-45 сферу досуг работать Воронеж.
Самое лучшее в этой работе – это ДЕНЬГИ!!!
Дорогие девушки! Даже несмотря на все происходящее вокруг, мы сделали все возможное, чтобы была работа! И она у нас в ВОРОНЕЖЕ есть. Так что если Вы где-то сейчас просиживаете зря – давайте к нам к ВОРОНЕЖ! И все будет хорошо! Мы рассматриваем любые типажи. Вы сможете заработать от 150К в месяц! В день сможете уносить с собой 5-15 тыс. + Ваши чаевые. ВЫПЛАТЫ ЕЖЕДНЕВНО!!!
У нас нет штрафов и глупых указов начальства. График можно выбрать любой. Ваши 50%. Переезд спонсируем в случае необходимости! К нам можно с проживанием! Очень серьезный фильтр клиентов! Звоните, пишите, есть WhatsApp и Telegram. 8(950)757-23-0
Самое лучшее в этой работе – это ДЕНЬГИ!!!
Дорогие девушки! Даже несмотря на все происходящее вокруг, мы сделали все возможное, чтобы была работа! И она у нас в ВОРОНЕЖЕ есть. Так что если Вы где-то сейчас просиживаете зря – давайте к нам к ВОРОНЕЖ! И все будет хорошо! Мы…
Самое лучшее в этой работе – это ДЕНЬГИ!!!
Дорогие девушки! Даже несмотря на все происходящее вокруг, мы сделали все возможное, чтобы была работа! И она у нас в ВОРОНЕЖЕ есть. Так что если Вы где-то сейчас просиживаете зря – давайте к нам к ВОРОНЕЖ! И все будет хорошо! Мы рассматриваем любые типажи. Вы сможете заработать от 150К в месяц! В день сможете уносить с собой 5-15 тыс. + Ваши чаевые. ВЫПЛАТЫ ЕЖЕДНЕВНО!!!
У нас нет штрафов и глупых указов начальства. График можно выбрать любой. Ваши 50%. Переезд спонсируем в случае необходимости! К нам можно с проживанием! Очень серьезный фильтр клиентов! Звоните, пишите, есть WhatsApp и Telegram. 8(950)757-23-0
Самое лучшее в этой работе – это ДЕНЬГИ!!!
Дорогие девушки! Даже несмотря на все происходящее вокруг, мы сделали все возможное, чтобы была работа! И она у нас в ВОРОНЕЖЕ есть. Так что если Вы где-то сейчас просиживаете зря – давайте к нам к ВОРОНЕЖ! И все будет хорошо! Мы…