Работа для девушек в Китае

🇦🇪🏖ОАЭ. Абу-Даби .Хорошие заработки. Старое агенство.🇦🇪🏖
Самое старое,проверенное агенство в Абу-Даби ждёт вас!✅️ Работаем с 2001года.
🥰 Доброе,лояльное✅️ руководство.
🥰 Ежедневные выплаты.✅️
🥰 Проверенная база клиентов.✅️
🥰 Кредитация билетов и встреча в аэропорту.✅️
🥰 Комфортное проживание на берегу моря (фото предоставим)✅️
🥰 Безопасно.✅️
🥰 Есть отзывы✅️
#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Работа_за_границей #Эскорт #Эскорт_туры
elviraUAE 12.06.2023
post 12360
12.06.2023
Самое старое,проверенное агенство в Абу-Даби ждёт вас!✅️ Работаем с 2001года.
🥰 Доброе,лояльное✅️ руководство.
🥰 Ежедневные выплаты.✅️
🥰 Проверенная база клиентов.✅️
🥰 Кредитация билетов и встреча в аэропорту.✅️
🥰 Комфортное проживание на берегу моря (фото предоставим)✅️
🥰 Безопасно.✅️
🥰 Есть отзывы✅️
#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Работа_за_границей #Эскорт #Эскорт_туры
elviraUAE 12.06.2023
post 12360
12.06.2023
Заработай на мечту в Китае
Китай
Тур от 1 месяца
Менеджер работает 6 лет
Менеджер предоставляет билеты с Москвы и обратно за свой счёт , бесплатное проживание в аппартаментах
Чистыми вам на руки
1 контакт ( 40 минут) – 1000 юань (140$)
2 контакта (90 минут ) – 1500 юань ( 210$)
Чистыми вам на руки
Оплачиваете только питание во время тура все остальное предоставляют
#Китай
#Эскорт_туры
Karina88 12.06.2023
post 25155
12.06.2023
Китай
Тур от 1 месяца
Менеджер работает 6 лет
Менеджер предоставляет билеты с Москвы и обратно за свой счёт , бесплатное проживание в аппартаментах
Чистыми вам на руки
1 контакт ( 40 минут) – 1000 юань (140$)
2 контакта (90 минут ) – 1500 юань ( 210$)
Чистыми вам на руки
Оплачиваете только питание во время тура все остальное предоставляют
#Китай
#Эскорт_туры
Karina88 12.06.2023
post 25155
12.06.2023
🇦🇪Абу-Даби.ОАЭ🇦🇪 ЧАС от 250$
На рынке с 2000 года.От 10000$
🪷Порядочность и поддержка на каждом этапе. Это в наших интересах.
🪷Кредитация
🪷Проживание в шикарных апартаментах на берегу моря
🪷Выплаты каждый день
🪷Помощь с переводом на вашу карту заработка
🪷Допы ваши
🪷Бонусы за подруг
🪷Проживание 50/50
🪷В аэропорту встречаем
МЫ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ АГЕНСТВО😍🥰😍
#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Работа_за_границей
elviraUAE 20.06.2023
post 25255
20.06.2023
На рынке с 2000 года.От 10000$
🪷Порядочность и поддержка на каждом этапе. Это в наших интересах.
🪷Кредитация
🪷Проживание в шикарных апартаментах на берегу моря
🪷Выплаты каждый день
🪷Помощь с переводом на вашу карту заработка
🪷Допы ваши
🪷Бонусы за подруг
🪷Проживание 50/50
🪷В аэропорту встречаем
МЫ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ АГЕНСТВО😍🥰😍
#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Работа_за_границей
elviraUAE 20.06.2023
post 25255
20.06.2023
❗️РАБОТА В КИТАЕ❗️
❗️КИТАЙ❗️
ВЫДАЧА ТУРИСТИЧЕСКИХ и БИЗНЕС ВИЗ ВОЗОБНОВЛЕНА!!!!
Для девочек с Беларуси БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД НА МЕСЯЦ!!!!
Разные города Китая
Проверенные места
Работа на апартаментах!
Безопасно!!!
Прайс от 700/900 юаней🌟
Заработок за месяц от 1.000.000₽
Возможна кредитация
Предоставлю отчеты по работе, по необходимости дам контакты девушек, которые работали и работают у меня 😁
Менеджер всегда на связи
Расчёт зп каждый день!
Телеграм: @huntsmanhuntsman
WhatsApp: +84584966801
WeChat: wxid_7delsxbg6eek12
#Китай
#Работа_в_досуге
Alinakm 27.07.2023
post 19713
27.07.2023
❗️КИТАЙ❗️
ВЫДАЧА ТУРИСТИЧЕСКИХ и БИЗНЕС ВИЗ ВОЗОБНОВЛЕНА!!!!
Для девочек с Беларуси БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД НА МЕСЯЦ!!!!
Разные города Китая
Проверенные места
Работа на апартаментах!
Безопасно!!!
Прайс от 700/900 юаней🌟
Заработок за месяц от 1.000.000₽
Возможна кредитация
Предоставлю отчеты по работе, по необходимости дам контакты девушек, которые работали и работают у меня 😁
Менеджер всегда на связи
Расчёт зп каждый день!
Телеграм: @huntsmanhuntsman
WhatsApp: +84584966801
WeChat: wxid_7delsxbg6eek12
#Китай
#Работа_в_досуге
Alinakm 27.07.2023
post 19713
27.07.2023
Солнечные города Израиля! Шикарные условия
Приглашаем вас в безопасный и гарантированно прибыльный тур в города Израиля! 70/30 в вашу пользу
Вся работа выстроена годами (база ЧС, база постов, эффективная реклама) благодаря чему вам не придется отвлекаться на ненужные детали и нервничать из за простоев и нехватки клиентов, конфиденциальность гарантируем
Поможем словом и делом с прохождением границы, если все сделать правильно визу дают на 3 месяца, допы, подарки и чаевые только для вас
Проинформируем по любым вопросам!
Рассматриваем для сотрудничества любые типажи девушек без лишнего веса, прайс зависит от внешних данных и сервиса
От вас серьезный подход к работе (на результат), наличие студийной фотосессии, но можно использовать и качественные фотки из жизни, загран желательно с визами и поездками ранее зарубеж
Индивидуальный подход, выходные по желанию девушки, гибкая система работы нацеленная на результат, допы, подарки и чаевые ваши
Incall (5-7 клиентов) чистые апартаменты с новым…
Приглашаем вас в безопасный и гарантированно прибыльный тур в города Израиля! 70/30 в вашу пользу
Вся работа выстроена годами (база ЧС, база постов, эффективная реклама) благодаря чему вам не придется отвлекаться на ненужные детали и нервничать из за простоев и нехватки клиентов, конфиденциальность гарантируем
Поможем словом и делом с прохождением границы, если все сделать правильно визу дают на 3 месяца, допы, подарки и чаевые только для вас
Проинформируем по любым вопросам!
Рассматриваем для сотрудничества любые типажи девушек без лишнего веса, прайс зависит от внешних данных и сервиса
От вас серьезный подход к работе (на результат), наличие студийной фотосессии, но можно использовать и качественные фотки из жизни, загран желательно с визами и поездками ранее зарубеж
Индивидуальный подход, выходные по желанию девушки, гибкая система работы нацеленная на результат, допы, подарки и чаевые ваши
Incall (5-7 клиентов) чистые апартаменты с новым…