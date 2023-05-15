Работа для девушек в Китае

Солнечные города Израиля! Шикарные условия



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От вас серьезный подход к работе (на результат), наличие студийной фотосессии, но можно использовать и качественные фотки из жизни, загран желательно с визами и поездками ранее зарубеж



Индивидуальный подход, выходные по желанию девушки, гибкая система работы нацеленная на результат, допы, подарки и чаевые ваши



Incall (5-7 клиентов) чистые апартаменты с новым…