Работа для девушек в Китае
@rabota_devushkam_kitay
977 subscribers
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Высокооплачиваемая работа в Китае для девушек без опыта и знания языка от 18 лет. Выгодные поездки от 20 до 40 во все города: Пекин, Гонконг. Свежие вакансии: эскорт, хостес, консумация в клубе и КТВ.
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Работа для девушек в Китае
977 subscribers
Работа для девушек в Китае
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Работа для девушек в Китае
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84 views
Работа для девушек в Китае
🇦🇪🏖ОАЭ. Абу-Даби .Хорошие заработки. Старое агенство.🇦🇪🏖

Самое старое,проверенное агенство в Абу-Даби ждёт вас!✅️ Работаем с 2001года.

🥰 Доброе,лояльное✅️ руководство.

🥰 Ежедневные выплаты.✅️

🥰 Проверенная база клиентов.✅️

🥰 Кредитация билетов и встреча в аэропорту.✅️

🥰 Комфортное проживание на берегу моря (фото предоставим)✅️

🥰 Безопасно.✅️

🥰 Есть отзывы✅️

#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд

#Работа_за_границей #Эскорт #Эскорт_туры

elviraUAE 12.06.2023

post 12360

12.06.2023
66 views
Работа для девушек в Китае
Заработай на мечту в Китае

Китай
Тур от 1 месяца
Менеджер работает 6 лет
Менеджер предоставляет билеты с Москвы и обратно за свой счёт , бесплатное проживание в аппартаментах

Чистыми вам на руки

1 контакт ( 40 минут) – 1000 юань (140$)
2 контакта (90 минут ) – 1500 юань ( 210$)
Чистыми вам на руки
Оплачиваете только питание во время тура все остальное предоставляют

#Китай

#Эскорт_туры

Karina88 12.06.2023

post 25155

12.06.2023
70 views
Работа для девушек в Китае
🇦🇪Абу-Даби.ОАЭ🇦🇪 ЧАС от 250$

На рынке с 2000 года.От 10000$

🪷Порядочность и поддержка на каждом этапе. Это в наших интересах.

🪷Кредитация

🪷Проживание в шикарных апартаментах на берегу моря

🪷Выплаты каждый день

🪷Помощь с переводом на вашу карту заработка

🪷Допы ваши

🪷Бонусы за подруг

🪷Проживание 50/50

🪷В аэропорту встречаем

МЫ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ АГЕНСТВО😍🥰😍

#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд

#Работа_за_границей

elviraUAE 20.06.2023

post 25255

20.06.2023
83 views
Работа для девушек в Китае
This is a test message
73 views
Работа для девушек в Китае
❗️РАБОТА В КИТАЕ❗️

❗️КИТАЙ❗️

ВЫДАЧА ТУРИСТИЧЕСКИХ и БИЗНЕС ВИЗ ВОЗОБНОВЛЕНА!!!!

Для девочек с Беларуси БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД НА МЕСЯЦ!!!!

Разные города Китая

Проверенные места

Работа на апартаментах!

Безопасно!!!

Прайс от 700/900 юаней🌟

Заработок за месяц от 1.000.000₽

Возможна кредитация

Предоставлю отчеты по работе, по необходимости дам контакты девушек, которые работали и работают у меня 😁

Менеджер всегда на связи

Расчёт зп каждый день!

Телеграм: @huntsmanhuntsman

WhatsApp: +84584966801

WeChat: wxid_7delsxbg6eek12

#Китай

#Работа_в_досуге

Alinakm 27.07.2023

post 19713

27.07.2023
59 views
Работа для девушек в Китае
Солнечные города Израиля! Шикарные условия

Приглашаем вас в безопасный и гарантированно прибыльный тур в города Израиля! 70/30 в вашу пользу
Вся работа выстроена годами (база ЧС, база постов, эффективная реклама) благодаря чему вам не придется отвлекаться на ненужные детали и нервничать из за простоев и нехватки клиентов, конфиденциальность гарантируем
Поможем словом и делом с прохождением границы, если все сделать правильно визу дают на 3 месяца, допы, подарки и чаевые только для вас
Проинформируем по любым вопросам!

Рассматриваем для сотрудничества любые типажи девушек без лишнего веса, прайс зависит от внешних данных и сервиса
От вас серьезный подход к работе (на результат), наличие студийной фотосессии, но можно использовать и качественные фотки из жизни, загран желательно с визами и поездками ранее зарубеж

Индивидуальный подход, выходные по желанию девушки, гибкая система работы нацеленная на результат, допы, подарки и чаевые ваши

Incall (5-7 клиентов) чистые апартаменты с новым…
9 views
Работа для девушек в Китае
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