Работа для девушек в Италии

РАБОТА В ИТАЛИИСИТИ ТУРЫРАБОТА В ИТАЛИИТор Эскорт-агентство ИталииПриглашает всех девушек!Кто бы что не говорил а заработать в сити турах по Италии можно очень прилично! Актуально всегда! Работа есть всегда! Приветствуются все типажи, новички и профессионалки! Главное требование на первом этапе это ПОРТФОЛИО!! Очень важно!Много городов Италии1ч-200..30мин -150Ежедневно от 1000 ЕВРО60/40% в вашу пользу(40%возвращаем расходы)работа с 10:00 утра до 23:00(выездов нет,ночной работы нет)каждый клиент проверяется ЧС (огромная база клиентов)Уважительное отношение к каждой девушке т.к заинтересованы в многократном сотрудничествеНе ждите следующего понедельника, если есть фотосессия обращайтесь за подробностями! Всё расскажем, все честно и прозрачно! Девушки выходите на связь и вы не пожалеете, что выбрали нас!Возможна кредитация