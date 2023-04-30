Работа для девушек в Италии

🇮🇹РАБОТА В ИТАЛИИ 🇮🇹 СИТИ ТУРЫ
🇮🇹РАБОТА В ИТАЛИИ 🇮🇹Тор Эскорт-агентство Италии
Приглашает всех девушек!
Кто бы что не говорил а заработать в сити турах по Италии можно очень прилично! Актуально всегда! Работа есть всегда! Приветствуются все типажи, новички и профессионалки! Главное требование на первом этапе это ПОРТФОЛИО!! Очень важно!
✅ Много городов Италии
✅ 1ч-200..30мин -150
✅ Ежедневно от 1000 ЕВРО
✅ 60/40% в вашу пользу(40%возвращаем расходы)
✅ работа с 10:00 утра до 23:00(выездов нет,ночной работы нет)
✅ каждый клиент проверяется ЧС (огромная база клиентов)
✅ Уважительное отношение к каждой девушке т.к заинтересованы в многократном сотрудничестве
Не ждите следующего понедельника, если есть фотосессия обращайтесь за подробностями! Всё расскажем, все честно и прозрачно! Девушки выходите на связь и вы не пожалеете, что выбрали нас!
🔺Возможна кредитация🔺
#Австрия #Англия #Армения #Бельгия #Болгария #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия
🇮🇹РАБОТА В ИТАЛИИ 🇮🇹Тор Эскорт-агентство Италии
Приглашает всех девушек!
Кто бы что не говорил а заработать в сити турах по Италии можно очень прилично! Актуально всегда! Работа есть всегда! Приветствуются все типажи, новички и профессионалки! Главное требование на первом этапе это ПОРТФОЛИО!! Очень важно!
✅ Много городов Италии
✅ 1ч-200..30мин -150
✅ Ежедневно от 1000 ЕВРО
✅ 60/40% в вашу пользу(40%возвращаем расходы)
✅ работа с 10:00 утра до 23:00(выездов нет,ночной работы нет)
✅ каждый клиент проверяется ЧС (огромная база клиентов)
✅ Уважительное отношение к каждой девушке т.к заинтересованы в многократном сотрудничестве
Не ждите следующего понедельника, если есть фотосессия обращайтесь за подробностями! Всё расскажем, все честно и прозрачно! Девушки выходите на связь и вы не пожалеете, что выбрали нас!
🔺Возможна кредитация🔺
#Австрия #Англия #Армения #Бельгия #Болгария #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия
Приглашаем красоток 18+ на отличную работу!
Приглашаем стройных девушек 18-35 лет на эскорт работу в самые богатые страны мира.Успешное эскорт агентство с многолетним опытом. Отличное руководство.Туры от 14 дней до 3х месяцев в одну страну. Можно работать постоянно и периодически.Высокие заработки на лучших условиях!Комфортное проживание. Клиенты – богатые молодые мужчины.Высокий прайс. 5-10 заказов в день. Ежедневная оплата.В месяц 10 000 – 20 000$/евро чистыми.Девушки с опытом приветствуются! Работаем с девушками без опыта.Возможна кредитация. Быстрый выезд на заработки.Пиши, ждём желающих зарабатывать большие деньги! Telegram – @Babybestlife, Whats App – +79211777495. Сайт: www.eskort-tury.ru. Работаем круглый год.
#Италия
#Работа_за_границей
Money 30.04.2023
post 19183
30.04.2023
Приглашаем стройных девушек 18-35 лет на эскорт работу в самые богатые страны мира.Успешное эскорт агентство с многолетним опытом. Отличное руководство.Туры от 14 дней до 3х месяцев в одну страну. Можно работать постоянно и периодически.Высокие заработки на лучших условиях!Комфортное проживание. Клиенты – богатые молодые мужчины.Высокий прайс. 5-10 заказов в день. Ежедневная оплата.В месяц 10 000 – 20 000$/евро чистыми.Девушки с опытом приветствуются! Работаем с девушками без опыта.Возможна кредитация. Быстрый выезд на заработки.Пиши, ждём желающих зарабатывать большие деньги! Telegram – @Babybestlife, Whats App – +79211777495. Сайт: www.eskort-tury.ru. Работаем круглый год.
#Италия
#Работа_за_границей
Money 30.04.2023
post 19183
30.04.2023
ТУРЫ В КРУПНЫЕ АГЕНТСТВА МИРА С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ!
МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ ТУР ПО ВАШЕМУ ТИПАЖУ И ЖЕЛАНИЯМ!
🔥ГЕРМАНИЯ – от потока до вип клиентов. От 15000 евро заработок за тур.
🔥НОРВЕГИЯ – тур по городам. Заработок от 10000 евро за 14 дней.
🔥ГРЕЦИЯ – поток работы. От 7000 евро за неделю работы.
🔥ФРАНЦИЯ – 300 евро час. От 15000 за тур.
🔥ИТАЛИЯ – Милан. Поток работы. От 10000 евро за 2 недели.
🔥ИСПАНИЯ – от 10000 евро за тур.
🔥МОНАКО – шикарные условия работы, от 7000 евро за неделю.
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💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
#Италия
#Эскорт
Arina
МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ ТУР ПО ВАШЕМУ ТИПАЖУ И ЖЕЛАНИЯМ!
🔥ГЕРМАНИЯ – от потока до вип клиентов. От 15000 евро заработок за тур.
🔥НОРВЕГИЯ – тур по городам. Заработок от 10000 евро за 14 дней.
🔥ГРЕЦИЯ – поток работы. От 7000 евро за неделю работы.
🔥ФРАНЦИЯ – 300 евро час. От 15000 за тур.
🔥ИТАЛИЯ – Милан. Поток работы. От 10000 евро за 2 недели.
🔥ИСПАНИЯ – от 10000 евро за тур.
🔥МОНАКО – шикарные условия работы, от 7000 евро за неделю.
🔥ЧЕХИЯ – поток работы. Берем всех, даже взрослых девочек!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
🌐ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ В ЕВРОПЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ.
🌐МЫ ПОДБЕРЕМ ВАМ ТУР ПО ВАШЕМУ ТИПАЖУ И ЖЕЛАНИЮ.
🌐ДОВЕРЬТЕСЬ И НАПИШИТЕ НАМ, ПРИЕЗЖАЙТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
НАШИ КОНТАКТЫ :
Телеграмм @tur_world
WhatsApp +380631940719
🔥НАМ ДОВЕРЯЮТ ДЕВОЧКИ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ!
🔥МЫ ВСЕГДА С ВАМИ И ВСЕГДА ПОДБЕРЕМ ВАМ ТАКОЙ ТУР, ГДЕ ВЫ ОТЛИЧНО ЗАРАБОТАЕТЕ!
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#Италия
#Эскорт
Arina
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🇮🇹РАБОТА В Италии В КОТОРУЮ СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ🇮🇹
Одно из первых элитных Итальянских агентств предлагает сотрудничество девушкам от 18 до 35 лет со всех стран Мира.
●●●СТАРШЕ НАС ТОЛЬКО МАМОНТЫ во Вселенной●●●
Одно из наших преимуществ которое ценят опытные модели это настоящая 100% безопасность и отсутсвие проблем с законом.
НАДЁЖНЫЕ КАК 😱❤️ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА😱❤️
У нас максимальный заработок в ИТАЛИИ🇮🇹 ЕВРОПЕ.
• Час 200-300€
• 2 часа 400-600€
• 3 часа 600-900€
⤴️Это реальные цены⤴️
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❗️Расходы ВСЕ 50/50❗️
Рекламу ⚠️Оплачивает Агенство ⚠️
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#Италия
#Эскорт
Tutvse2000 02.05.2023
post 16719
02.05.2023
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#Италия
#Эскорт
Tutvse2000 02.05.2023
post 16719
02.05.2023
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#Италия
#Работа_за_границей
Tutvse2000 02.05.2023
post 8456
02.05.2023
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#Италия
#Работа_за_границей
Tutvse2000 02.05.2023
post 8456
02.05.2023