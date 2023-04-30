Работа для девушек в Италии
@rabota_devushkam_italy
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Высокооплачиваемая работа в Италии для девушек без опыта в возрасте от 19 лет. Краткосрочные туры в Милан, Рим, Болонья, Неаполь, Сицилия и другие города, от 20 до 40 дней. Вакансии с проживанием в отелях 4-5* с оплатой каждый час от 130$ стандарт.
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Работа для девушек в Италии
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Работа для девушек в Италии
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Работа для девушек в Италии
🇮🇹РАБОТА В ИТАЛИИ 🇮🇹 СИТИ ТУРЫ

🇮🇹РАБОТА В ИТАЛИИ 🇮🇹Тор Эскорт-агентство Италии
Приглашает всех девушек!

Кто бы что не говорил а заработать в сити турах по Италии можно очень прилично! Актуально всегда! Работа есть всегда! Приветствуются все типажи, новички и профессионалки! Главное требование на первом этапе это ПОРТФОЛИО!! Очень важно!
Много городов Италии
1ч-200..30мин -150
Ежедневно от 1000 ЕВРО
60/40% в вашу пользу(40%возвращаем расходы)
работа с 10:00 утра до 23:00(выездов нет,ночной работы нет)
каждый клиент проверяется ЧС (огромная база клиентов)
Уважительное отношение к каждой девушке т.к заинтересованы в многократном сотрудничестве
Не ждите следующего понедельника, если есть фотосессия обращайтесь за подробностями! Всё расскажем, все честно и прозрачно! Девушки выходите на связь и вы не пожалеете, что выбрали нас!
🔺Возможна кредитация🔺

#Австрия #Англия #Армения #Бельгия #Болгария #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия
4 views
Работа для девушек в Италии
Приглашаем красоток 18+ на отличную работу!

Приглашаем стройных девушек 18-35 лет на эскорт работу в самые богатые страны мира.Успешное эскорт агентство с многолетним опытом. Отличное руководство.Туры от 14 дней до 3х месяцев в одну страну. Можно работать постоянно и периодически.Высокие заработки на лучших условиях!Комфортное проживание. Клиенты – богатые молодые мужчины.Высокий прайс. 5-10 заказов в день. Ежедневная оплата.В месяц 10 000 – 20 000$/евро чистыми.Девушки с опытом приветствуются! Работаем с девушками без опыта.Возможна кредитация. Быстрый выезд на заработки.Пиши, ждём желающих зарабатывать большие деньги! Telegram – @Babybestlife, Whats App – +79211777495.  Сайт: www.eskort-tury.ru. Работаем круглый год.

#Италия

#Работа_за_границей

Money 30.04.2023

post 19183

30.04.2023
3 views
Работа для девушек в Италии
ТУРЫ В КРУПНЫЕ АГЕНТСТВА МИРА С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ!

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ ТУР ПО ВАШЕМУ ТИПАЖУ И ЖЕЛАНИЯМ!

🔥ГЕРМАНИЯ – от потока до вип клиентов. От 15000 евро заработок за тур.

🔥НОРВЕГИЯ – тур по городам. Заработок от 10000 евро за 14 дней.

🔥ГРЕЦИЯ – поток работы. От 7000 евро за неделю работы.

🔥ФРАНЦИЯ – 300 евро час. От 15000 за тур.

🔥ИТАЛИЯ – Милан. Поток работы. От 10000 евро за 2 недели.

🔥ИСПАНИЯ – от 10000 евро за тур.

🔥МОНАКО – шикарные условия работы, от 7000 евро за неделю.

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НАШИ КОНТАКТЫ :

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#Италия

#Эскорт

Arina
2 views
Работа для девушек в Италии
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#Италия

#Эскорт
2 views
Работа для девушек в Италии
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2 views
Работа для девушек в Италии
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#Италия

#Эскорт

Tutvse2000 02.05.2023

post 16719

02.05.2023
2 views
Работа для девушек в Италии
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#Италия

#Работа_за_границей

Tutvse2000 02.05.2023

post 8456

02.05.2023
4 views