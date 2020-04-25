Робота дівчатам у Львові 🇺🇦 Вакансії

«Піонерка» — безкоштовний канал де 24/7 в режимі реального часу публікуються вакансії дівчатам у Львові. Наша головна мета знаходити свіжі оголошення на різних сайтах, потім повідомити про кращі з них наших користувачів. Таким чином, жінки котрих цікавить робота, дізнаються першими про нові пропозиції від роботодавців. Першочергове призначення ресурсу це сприяти щоб процес працевлаштування був якомога зручніший, кожен бажаючий має можливість БЕЗКОШТОВНО розмістити вакансію або резюме.
Дорогі дівчата!👸
Пропонуємо Вам високооплачуваєму роботу в туристичній та історичній частині нашої країни, м.Львів
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
В нас дуже велика база клієнтів, дохід від 5000$ . Розрахунок кожен день.
Умови:
✅ проживання в апартаментах у центрі міста
✅ індивідуальний графік для кожної дівчини
✅є власна охорона та водії
✅50/50. Усі ДОПи та чайові Ваші ( не діляться)
✅ дуже дружній колектив
✅ залогів та штрафів немає
✅ зустрічаємо коли приїзджаєте
Наші обов'язкові вимоги❗️
❗️вік 18-35 років(розглядаємо різні типажі)
❗️ Гарний вигляд
❗️ комунікабельність
❗️ адекватність
Пишіть, дзвоніть,приїзджайте.
Чекаємо саме на Вас!!!
📲 0931817430 Viber WhatsApp
⭐️⭐️⭐️Чарівні принцеси, зробіть перший крок до забезпеченого і чудового майбутнього! Ви варті КРАЩОГО!!!⭐️⭐️⭐️
#эскорт #львов #украина
Пропонуємо Вам високооплачуваєму роботу в туристичній та історичній частині нашої країни, м.Львів
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
В нас дуже велика база клієнтів, дохід від 5000$ . Розрахунок кожен день.
Умови:
✅ проживання в апартаментах у центрі міста
✅ індивідуальний графік для кожної дівчини
✅є власна охорона та водії
✅50/50. Усі ДОПи та чайові Ваші ( не діляться)
✅ дуже дружній колектив
✅ залогів та штрафів немає
✅ зустрічаємо коли приїзджаєте
Наші обов'язкові вимоги❗️
❗️вік 18-35 років(розглядаємо різні типажі)
❗️ Гарний вигляд
❗️ комунікабельність
❗️ адекватність
Пишіть, дзвоніть,приїзджайте.
Чекаємо саме на Вас!!!
📲 0931817430 Viber WhatsApp
⭐️⭐️⭐️Чарівні принцеси, зробіть перший крок до забезпеченого і чудового майбутнього! Ви варті КРАЩОГО!!!⭐️⭐️⭐️
#эскорт #львов #украина
🇺🇦 РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК ВО ЛЬВОВЕ 🇺🇦
Надёжное эскорт агентство с отличной репутацией приглашает к сотрудничеству молодых и уверенных в себе девушек. Если вам от 18 и вы желаете увидеть мир и пообщаться с состоятельными мужчинами и быстро заработать. Это очень легко сделать с помощью нас.
✅ ТРИ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЯ:
• Возраст от 18 лет.
• Приятная внешность.
• Умение общаться с мужчинами.
Всё остальное наша команда берёт на себя!
✅ С НАШЕЙ СТОРОНЫ:
• Проживание в роскошных апартаментах (центр города).
• Личного водителя.
• Круглосуточную охрану.
✅ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
• Удобный гибкий график.
• Отсутствие штрафов и залогов.
• Высокий и стабильный заработок.
• Выплата зарплаты каждый день.
✅ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Средний доход за час составляет 1800-3000 гривен, в зависимости от внешних данных.
• Расход и доход делим пополам.
• Чаевые за доп. услуги остаются 100% девушке.
Если тебя заинтересовала работа во Львове для девушек вместе с нами, свяжись с нами прямо сейчас! Так же, можешь задать любые уточняющие вопросы, я с удовольствием отвечу.
Ниже добавлены контакты для связи со мной (кнопки WhatsApp и Telegram).
Телефон: +380680633372
Ростик.
#Украина #Львов #работа #эскорт
Надёжное эскорт агентство с отличной репутацией приглашает к сотрудничеству молодых и уверенных в себе девушек. Если вам от 18 и вы желаете увидеть мир и пообщаться с состоятельными мужчинами и быстро заработать. Это очень легко сделать с помощью нас.
✅ ТРИ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЯ:
• Возраст от 18 лет.
• Приятная внешность.
• Умение общаться с мужчинами.
Всё остальное наша команда берёт на себя!
✅ С НАШЕЙ СТОРОНЫ:
• Проживание в роскошных апартаментах (центр города).
• Личного водителя.
• Круглосуточную охрану.
✅ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
• Удобный гибкий график.
• Отсутствие штрафов и залогов.
• Высокий и стабильный заработок.
• Выплата зарплаты каждый день.
✅ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Средний доход за час составляет 1800-3000 гривен, в зависимости от внешних данных.
• Расход и доход делим пополам.
• Чаевые за доп. услуги остаются 100% девушке.
Если тебя заинтересовала работа во Львове для девушек вместе с нами, свяжись с нами прямо сейчас! Так же, можешь задать любые уточняющие вопросы, я с удовольствием отвечу.
Ниже добавлены контакты для связи со мной (кнопки WhatsApp и Telegram).
Телефон: +380680633372
Ростик.
#Украина #Львов #работа #эскорт