Игры и кино

7 114 members





Отдельный канал про киберспорт: t.me/sportsru_cyber



Инстаграм: instagram.com/games_sportsru



📩 По вопросам рекламы в телеграм-каналах: Все про видеоигры и кино: новости, анонсы, мемы, видео.Отдельный канал про киберспорт: t.me/sportsru_cyberИнстаграм: instagram.com/games_sportsru📩 По вопросам рекламы в телеграм-каналах: @sportsru_ads_bot

You are invited to the group Игры и кино. Click above to join.